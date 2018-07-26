“Gözlük seçimi burun yapısına göre olmalı”

İSTANBUL, () –ARTIK güneş gözlüğü, sadece göz sağlığını koruyucu bir obje olmaktan çıkıp aksesuar olarak tercih edilmeye başlandı. Sadece moda olduğu için tercih edilen modellerin ise kişiye ve yüz yapısına ne kadar uygun olduğu çoğunlukla tüketiciler tarafından önemsenmiyor. Güneş gözlüğü alırken burun yapısına göre doğru çerçeve seçiminin önemine değinen Öğr. Gör. Öznur Arslan, “Gözlüğün ağırlığının geniş bir alana yayılması ve kişiyi rahatsız etmemesi için çerçevenin buruna tam oturması gerekir” dedi.

Yüz şekline göre gözlük seçmenin önemine değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü Öğr. Gör.Öznur Arslan,“Simetrik bir yüz yapısına sahip olanlar plastik veya diğer çerçeve çeşitlerini rahatlıkla kullanabilecektir ancak sağa veya sola eğriliği olan buruna sahip olanların plastik çerçeve kullanmaları uygun olmayacaktır. Çünkü plastik çerçeve yüzün anatomik yapısına tam oturmayacak ve kişide rahatsızlık hissi yaratacaktır. Bu nedenle asimetrik yüz yapısına sahip kişilerin plaketleri yüze göre ayarlanabilir metal çerçeve tercih etmeleri gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“DOĞRU GÖZLÜK SEÇİMİ GÖZ KASLARINI RAHATLATIR”

Dış dünyadan alınan ve beynimizde toplanan bilgilerin neredeyse yarısından fazlasınıngözümüz tarafından elde edildiğini belirten Arslan, “En gelişmiş teknoloji ile yapılmış kameradan bile daha karmaşık bir yapıya sahip olan gözümüzü dışardan gelen zararlı ışınlardan ve havadaki parçacıklardan korumak oldukça önemli. Bu noktada güneş gözlüğü kullanımının gerekliliği ve önemi ortaya çıkıyor. Ayrıca doğru güneş gözlüğü seçimi ile gözümüzü korumanın yanı sıra göz kaslarımızın rahatlamasını da sağlamış oluyoruz” dedi.

“GÖZLÜK SEÇİMİNDE KİŞİNİN ÖNCELİKLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINMALI”

Güneş gözlüğü seçiminde yüksek ultraviyole koruması sağlamasının yanında moda olması, sağlamlığı, hafifliği, rahat kullanılabilirliği, ekonomik oluşu ve bunun gibi birçok parametrenin bulunduğuna vurgu yapan Arslan, “Bu parametrelerin önceliği ise kişiden kişiye değişmektedir. Bazı insanlar için gözün zararlı ışınlardan korunması ön planda iken bazıları için ise gözlük modelinin moda olması daha önemlidir. Aslında doğru yönlendirme ile kişinin öncelikleri de göz önüne alınarak hem fiziksel olarak hem de sağlık açısından uygun bir gözlük edinmesi sağlanabilir” diye konuştu.

“MAVİ VE MOR RENKLİ CAMLAR GÖZÜN KAMAŞMASINI ENGELLER”

Gözlük camı renkleri ve doğru kullanım yerleri hakkında bilgi veren Arslan, “Gözlük camının ışık geçirgenliği uluslararası standartlara göre 5 sınıfa ayrılmaktadır. Ancak ışık geçirgenliği sadece camın açık ya da koyu olma derecesine değil renk tonlarına da bağlıdır. Örneğin siyah, gri ve toprak rengi tonları camlar görüntü kontrastını etkilemeyeceği için günlük kullanım için oldukça uygundur. Bu renkler yoğun güneşli havalar için uygun olmanın yanı sıra göz yorgunluğunu da azaltacaktır. Yeşil camlar ise nesnelerin renginde bir miktar değişikliğe sebep olur ancak aynı zamanda dinlendiricidir. Güneşin daha az etkili olduğu ortamlarda kullanımı daha uygun olacaktır. Mavi ve mor renkli camlar parlamayı azaltıcı özellikte olduğu için gözün kamaşmasını engelleyecektir. Bu özelliğinden dolayı kayak yaparken tercih edilebilir” dedi.

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