Göz uzmanından uyarı; 'Kar körlüğüne dikkat'

GÖZ uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öner Öztürk, soğuk hava dalgasıyla birlikte ülkemizi etkisi altına alan kar yağışının, göz sağlığı için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Prof.Dr. Öztürk, "Güneşten gelen ultraviyole ışınlar kar ya da buzdan yansıyarak gözümüzün ön tabakalarına, özellikle korneaya zarar verebilir. Veya kar körlüğü denilen göz rahatsızlığına yol açabilir. Bu göz problemi, karla kaplı alanlarda yürüyen ya da araç kullanan insanları da etkileyebilir’’ dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi göz uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öner Öztürk, göz sağlığının kış şartlarından olumsuz etkilenebildiğini, bunun kar yoğunluğu ile ve karlı ortamda geçirilen süreyle doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Öztürk, şöyle konuştu:

"Kar körlüğünün ilk belirtileri gözde kuruma hissi ve ışığa karşı aşırı hassasiyettir. Daha sonra yanma, gözde kum varmış gibi batma, kızarıklık, ağrı ve sulanma şikayetleri başlar. Gözde oluşturduğu hasarın şiddetine göre ise farklı derecelerde bulanık görmeye de yol açabilir. Bu şikayetler gözlerde oluşan hasarın boyutuna göre birkaç gün sürebilir nadiren 1 haftaya kadar uzayabilir. Bulgular genelde geçicidir ve tedavi ile hızla düzelir.’’

Prof.Dr. Öner, kar körlüğüne karşı alınacak en etkili önlemin ise ultraviyole koruyucu özelliği olan gözlük kullanmak olduğunu sözlerine ekledi.



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