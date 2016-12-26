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Göz şikayetiyle geldi, beyin tümörü çıktı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de görme bozukluğu ve bulanık görme şikayetiyle geldiği hastanede beyninde tümör olduğu anlaşılan 68 yaşındaki Şerife Coşkun, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Uzun yıllardır çektiği göz şikayetleri...

Göz şikayetiyle geldi, beyin tümörü çıktı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de görme bozukluğu ve bulanık görme şikayetiyle geldiği hastanede beyninde tümör olduğu anlaşılan 68 yaşındaki Şerife Coşkun, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.
Uzun yıllardır çektiği göz şikayetleri ve sonrasında neredeyse göremez hale gelen Şerife Coşkun, Kayseri'de özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler ve incelemeler sonrasında Coşkun'un beyninde tümöre rastlandı ve gözündeki rahatsızlığın da bundan kaynaklandığı anlaşıldı. Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Op. Dr. Hıdır Özer kontrolünde burundan Endoskop yardımıyla girilerek, kamera sistemiyle beyin tümörü ameliyatı yapıldı. Op. Dr. Özer, birçok hastanede yapılamayan ve hastanelerinde de ilk kez yapılarak başarılı sonuç veren bu yöntem sayesinde, kafa tabanı ve hipofiz bezi tümörlerinde burundan endoskop yardımıyla girilerek kamera sistemi sayesinde ameliyatın gerçekleştirildiğini söyledi. Dr. Özer, ''Açık ameliyatta olduğu gibi kafatası kemiği yukardan kaldırılmaz ve beyin dokusu içine girilmez. Burundan girilerek ameliyat gerçekleştirilir. Ameliyat sonrası hasta yoğun bakıma alınmadan 8 saat yürütülür ve 2 gün sonra taburcu edilir'' dedi.
'HİÇBİR ŞİKAYETİM KALMADI'
Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Şerife Coşkun, 3 yıla yakın r süredir sol gözünde görme bozukluğu ve bulanık görme şikayetleri olduğunu, pek çok hastane gezmesine rağmen derdine çare bulunamadığını belirterek, ''Bu hastalığım nedeniyle göremez hale geliyordum. Allah doktorlardan razı olsun, beni ameliyat ettiler ve hiçbir şikayetim kalmadı'' diye konuştu. 

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