Göz kapağındaki sarkma, gözlerin erken yorulmasına neden olabilir

GÜNÜMÜZDE göz kapağı estetiğinin hem erkeklere hem de kadınlara başarıyla uygulanan bir işlem olduğunu söyleyen Op. Dr. Zeynep Türkşen, “Göz kapaklarındaki sarkma kişinin gözlerinin ve göz kapaklarının daha erken yorulmasına neden olur. Bu ameliyat ile göz kapağı sarkmasının neden olduğu sağlık sorunlarından ve estetik problemlerden aynı anda kurtulması sağlanabilir” dedi.

Son yıllarda uygulanma sıklığının giderek arttığı ‘göz kapağı estetiği ameliyatları’ sayesinde göz çevresindeki istenmeyen görüntüden kurtulmanın mümkün olabildiğini söyleyen Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zeynep Türkşen, ‘göz kapağı estetiği ameliyatları’ hakkında bilgi verdi. Göz kapağı düşüklüğü, göz kapağında sarkma, göz altı torbalanması ve kırışıklıkların genellikle 30’lu yaşlardan sonra, meydana geldiğini ifade eden Op. Dr. Türkşen, “Göz kapağında oluşan bu deformasyonlar, kişilerin istekleri doğrultusunda göz kapağı estetiği ile düzeltilebilir. Böylelikle daha genç bir görünüm elde edilebilir. Blefaroplasti olarak da bilinen ‘göz kapağı estetiği ameliyatları’, göz çevresinde estetik bir görünüm sağlamasının yanı sıra göz kapağındaki sarkmanın görüşü engellemesi problemine de çare olabilen bir yöntemdir. Göz kapaklarındaki sarkma kişinin gözlerinin ve göz kapaklarının daha erken yorulmasına neden olur. Bunun haricinde göz kapaklarında sarkma problemi olan hanımlar makyajlarının bulaşması ya da ilerleyen durumlarda hiç makyaj yapamamaktan şikâyet edebilirler. Bu ameliyat ile göz kapağı sarkmasının neden olduğu sağlık sorunlarından ve estetik problemlerden aynı anda kurtulması sağlanabilir” dedi.

“BU YÖNTEMDE ALT GÖZ KAPAĞINDA DIŞTAN GÖRÜNEN DİKİŞ OLMAZ”

Üst göz kapağındaki sarkmaların yanı sıra alt göz kapaklarındaki torbalanmaların da daha yorgun ve yaşlı bir ifade verebileceği için ameliyat gerektirebileceğini kaydeden Op. Dr. Türkşen, “Alt göz kapağı estetiği ameliyatı, gençlerde veya torbalanması olmasına rağmen deri kalitesi iyi olup fazla kırışıklığı olmayanlarda, ‘konjonktiva’ adı verilen alt göz kapağının arkasındaki pembe bölgeden girilerek yapılabilir. ‘Transkonjontival alt göz kapağı estetiği’ denilen bu yöntemde alt göz kapağında dıştan görünen dikiş olmaz. Kas dokusu korunur ve bu sayede gözün şekli de aynı kalır. Derisi fazla olan hastalarda klasik alt göz kapağı estetiği ameliyatı yapılır ve fazla deri alınırken kas dokusu askılama yapılarak göz şekline daha çekici bir görünüm kazandırılması amaçlanır. Bu işleme badem göz estetiği de denilmektedir” diye konuştu.

“BİR HAFTA SONRA MAKYAJ YAPMAYA BAŞLAYABİLİRLER”

Ameliyat sonrasında göz kapaklarında şişlik ve morlukların görülebileceğini söyleyen Op. Dr. Türkşen, bu dönemde başın yüksekte tutulması ve soğuk kompres yapılması gerektiğini kaydetti. Dikişlerin yaklaşık 7 gün içinde alındığını ifade eden Op. Dr. Türkşen, şöyle dedi:

“Göz kapağı estetiği sonrasında kadınlar genellikle bir hafta sonra makyaj yapmaya başlayabilirler. Ancak hastanın durumuna göre makyaja başlamak için en doğru zamanı yine doktorun belirlemesinde fayda vardır. Göz kapağı ameliyatı gerçekleştikten sonra bir süre dikiş yerlerinde belirginlikler gözlenebilir. Fakat iyileşme dönemi içerisinde bu görüntüler de giderek belirsiz bir hal alır. Sonuç olarak kişi daha canlı ve daha genç bir görünüme sahip olabilir. Aynı zamanda hastanın doktor seçiminde de özenli davranması ameliyat sonrasındaki memnuniyetine katkı sağlayabilir.”