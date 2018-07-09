Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Atatürk Havalimanı'na terör saldırısı davası...
Japonya’da yağmur felaketi
Japonya’da yağmur felaketi
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne ve oğlu öldürüldü
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne...
Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır: 24 ölü, 318 yaralı
Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır:...

(Görüntülü) SSPE hastası oğlu için umut arıyor

Can ÇELİK- Nuri PİR/ADANA, () - ADANA'da 'subakut sklerozan panensefalit' (SSPE) hastası oğlu Ahmet Hakan Nuröz'ün (6) 2 ay sonra yatağa mahkum kalacağını belirten Hayriye Nuröz (30), kök hücre tedavisi yapılması durumunda oğlunun sağlığına...

Can ÇELİK- Nuri PİR/ADANA, () - ADANA'da 'subakut sklerozan panensefalit' (SSPE) hastası oğlu Ahmet Hakan Nuröz'ün (6) 2 ay sonra yatağa mahkum kalacağını belirten Hayriye Nuröz (30), kök hücre tedavisi yapılması durumunda oğlunun sağlığına kavuşabileceğini söyleyip, yardım istedi.

Merkez Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi'nde oturan 2 çocuk annesi Hayriye Nuröz, küçük oğlu Ahmet Hakan’ın geçen mart ayında okuldan eve geldikten sonra kafasının üstüne düşmesi nedeniyle gittikleri hastanede hastalığı öğrendiklerini kaydetti. Hastalığın birçok belirtisi olduğunu söyleyen Nuröz, "Oğlumun düşmesi hastalığın bir belirtisi. Bu hastalık baş düşmesiyle başlıyor, öne doğru düşmeler oluyor, konuşamamaya başlıyor, bildiklerini unutuyor, anneyi babayı tanımıyor, her eşyayı karıştırıyor artık. Bilmiyor, kırıyor, döküyor. Yoldan geçen birine anne diye bağırabiliyor. Sen benim annem değilsin diyor sıçramaları oluyor. Bir keresinde de bana ağabey demişti" diye konuştu.

2 AY SONRA YATAĞA DÜŞECEK

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan anne Nuröz, "Acı çekiyorum. 2 ay sonra yatağa düşecek, ben nasıl yaşarım? Bu hastalığa çare bulunabilir. Yatağa düşmüş komaya girmiş bir hasta tekrar ayağa kalkabildi. Demek ki bunun çaresi var. Kimse bize yardım etmiyor yol göstermiyor, açıklama yapmıyor"diye konuştu.

TÜRKİYE’DE 2 BİN 500 HASTA VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığı'na yardım çağrısında bulunan Nuröz, şunları söyledi:

"Bu hastalığın çözümü için bir proje var. Kök hücre projesi. Bir çocuğumuza da kök hücre tedavisi uygulanıyor. Bu projenin kapsamlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Türkiye’de şu an ortalama 2 bin 500 kişi bu hastalıkla savaşıyor. 10 gün önce 20 yaşındaki bir gencimize yine bu hastalığın tanısı koyuldu. Anlatılamaz bir durum, çaresiziz."

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325