(Görüntülü) Rize'de deniz dolgusuna yapılacak şehir hastanesinin yeri belli oldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de, 300 dönümlük deniz dolgusu üzerinde inşa edileceğini açıkladığı 800 yatak kapasiteli şehir hastanesinin yeri belli oldu. Hastane, 19 yıl önce ödenek yetersizliği nedeniyle inşaatı yarım kalan yat limanı sahasında yapılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin Rize mitinginde deniz dolgusu üzerinde inşa edileceğini duyurduğu şehir hastanesi projesi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. 300 dönümlük deniz dolgusu üzerine inşa edilecek hastane, 263 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 554'ü normal, 140'ı yoğun bakım, 100'ü palyatif bakım yatağı, 6'sı mahkum yatağı olmak üzere toplam 800 yatak kapasiteli olacak hastanede, 215 poliklinik muayene odası, 31 ameliyathane, 70 acil müşahede yatağı bulunacak. Hastanede, Türkiye'nin ilk hibrit ameliyathanesi de yer alacak. Rize Şehir Hastanesi, 19 yıl önce ödenek yetersizliği nedeniyle inşaatı yarım kalan Gülbahar Mahallesi'ndeki yat limanı sahasında yapılacak.



Kent merkezinin 3'te 1'i deniz dolgusu olan Rize'de; Rize-Artvin Havalimanı, Batı Park, Çay Çarşısı Projesi'nden sonra şehir hastanesi de deniz dolgusu üzerine inşa edilmiş olacak.



Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, Rize Şehir Hastanesi'nin muhteşem bir proje olacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rize Şehir Hastanesi'ni müjdeledi. Hastane Rize'ye hayırlı olsun" dedi.



İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI: FİZİBİLİTE YAPILIRSA PROJE MÜMKÜN



Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, dolgu alanı üzerine yapılması planlanan şehir hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gerekli planlama ve fizibilite çalışması yapıldığı takdirde böyle bir projenin yapılmasının mümkün olduğunu söyleyen Yazıcı, "Önümüzde bir Hollanda örneği var. Hollanda su seviyesinin altında şehirler üretiyor. Bunu yaparken altyapıyı, trafiği ve diğer konuları rasyonel bir çözüme kavuşturuyor. Rize'nin hastane ihtiyacı olduğu bir gerçektir" dedi.



Dolgu alanları ile ilgili uyarılarda bulunan ve yağışla birlikte gelen suların deşarjının Rize için önemli bir konu olduğunu söyleyen Yazıcı, şunları kaydetti:



"Zaten 3,5 kilometre sahil şeridi doldurulmuş durumda. Gelen sular bu nedenle kendini zor tahliye ediyor. Yüksek basınçlı su, alçak basınçlı suyu içine almadığı için oradan gelen dalgalar içeriye girmeye başlayacaktır. Bu konuda mendirek, 'T' şekli ya da dalgakıran gibi önlemlerden hangisinin alınacağı iyi düşünülmeli ve spesifik çözümler alınmalı. Su basıncının yüksek olduğu yerlerde kanalizasyon sisteminin düzgün çalışmayacağı yönünde ciddi çalışmalar var. Bu çalışmalar bilimsel düzeyde kanıtlanmıştır ve bu kanalizasyon sistemi hakkında nasıl bir çalışma yapılacağı da çok önemli bir mevzudur."

