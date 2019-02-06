Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

(Görüntülü) Organları 4 kişiye umut oldu

ERZİNCAN’da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Sevgi Kırkoç'un (44) organları, Samsun, Erzurum ve İstanbul’daki 4 hastaya umut oldu. Erzincan’da yalnız yaşayan Sevgi Kırkoç, geçirdiği beyin kanaması nedeniye Mengücek...

ERZİNCAN’da geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Sevgi Kırkoç'un (44) organları, Samsun, Erzurum ve İstanbul’daki 4 hastaya umut oldu.

Erzincan’da yalnız yaşayan Sevgi Kırkoç, geçirdiği beyin kanaması nedeniye Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Kırkoç'un tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Kırkoç’un yakınları ile görüşen doktorlar organ bağışı ile ilgili izin aldı. Sabah saatlerinde Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Erzincan’a gelen cerrah ekibi yaklaşık 5 saat süren operasyonun ardından bağışlanan karaciğer, böbrek ve kalp kapakçıklarını başarılı bir operasyonla aldı. Sevgi Kırkoç’un karaciğeri Samsun’a, iki böbreği Erzurum’a ve kalp kapakçıkları İstanbul’a gönderildi.

'BİR HÜZÜN SEVİNCE DÖNÜŞTÜ'

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen, beyin kanaması sonucu hastanede 10 gündür tedavi altında olan Sevgi Kırkoç’un hayatını kaybettiğini belirterek; "Ailesine organ bağışı önerisinde bulunduk, sağ olsunlar bizleri de kırmadılar. Bir hüznün sevince dönüşmesini bildiler. Hastamız vefat etti fakat yeni canlara da umut oldu" diye konuştu.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328