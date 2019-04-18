(Görüntülü) Marmaris'te 'dikkat eksikliği ve hiperaktivite' semineri

MARMARİS'te ebeveynlere ve öğretmenlere, 'Dikkat eksikliği ve hiperaktivite' adı altında eğitim semineri düzenlendi.



Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Salonu'nda düzenlenen 'Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite' seminerine Hürriyet Gazetesi yazarı, aile ve çift terapisti Şamil Saribaş, Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Ayaz ve çocuk psikoloğu Serran Hoşcan Gülseren, ebeveynlere ve öğretmenlere bilgilendirmede bulundu.



Katılımcılara hazırladığı görselleri dev ekranda anlatan Şamil Saribaş, "Hayat, bir çikolata kutusuna benzer. İçinden ne çıkacağını asla bilemezsiniz. Çift bir sorunla karşılaştığında da genellikle ilişkinin işleyişine dair bir durum yaşanıyordur. Ancak çiftler durumu birbirinin yanlışı ve hatası olarak kodladığında durum çoğu kez içinden çıkılmaz bir hale gelmekte. Bu durum da sıkışmışlığı, bunalmışlığı, tıkanmışlığı ve çaresizliği beraberinde getirmekte. Ne yapacağını, ne diyeceğini bilemeyen çiftler, bu sıkışmışlıkla istemeden birbirlerini, kendilerini daha çok sıkmakta" dedi. İlişkilere sistem olarak baktıklarını belirten Saribaş, "İyi işleyen ilişkilerin, iyi sistemlerde olduğu gibi ses çıkarmadığını, tıkır tıkır işlediğini ve sıradanlaşmadığını söyleyebiliriz. Bir ilişki sıradanlaşmışsa ya da ses çıkarmaya başlamışsa, ilişkinin bize bir sinyal verdiğini söyleyebiliriz. Nasıl ki her şeyin bir teknik desteği, uzmanı varsa ilişkilerin de teknik desteğinin ve uzmanının olduğunu hatırımızda tutmalıyız" dedi.



Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Ayaz ve çocuk psikoloğu Serran Hoşcan Gülseren ise gelişmekte olan çocuklara nasıl davranılması gerektiği ve ısrarlı isteklerini üzmeden geri çevirebilme yöntemlerini ekranda grafiklerle anlattı. Yaklaşık 1 saat süren bilgilendirmenin ardından ebeveynlerin soruları yanıtlandı.