(Görüntülü) Kayseri'de, ağrıya karşı ozon tedavisi uygulanıyor

KAYSERİ Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle dayanılmaz ağrılar çeken hastalara ozon tedavisi uygulanıyor. Doç. Dr. Serap Tomruksütbeyaz, "Ozon tedavisi kıkırdak hücrelerinin rejenerasyonuna katkıda bulunurken, aynı zamanda dokunun da iyileşmesini sağlıyor" dedi. Kayseri'de romatizma, bel- boyun fıtığı, migren, kas- eklem rahatsızlıkları ve diyabet nedeniyle dayanılmaz ağrılar çeken hastalar, Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'ne başvuruyor. Hastalara burada ozon tedavisi uygulanıyor. Klinikte görevli Doç. Dr. Serap Tomruksütbeyaz, uyguladıkları tedaviyle birçok hastanın ağrılarından kurtulduğunu söyledi. Doç. Dr. Tomruksütbeyaz, hastaların ozon tedavisi ile kendilerini iyi hissettiklerini belirterek, şöyle dedi: "Özellikle kireçlenme hastalığı başta olmak üzere birçok hastalıkta kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kıkırdak hücrelerinin rejenerasyonuna katkıda bulunurken aynı zamanda dokunun da iyileşmesinde faydalı oluyor. Çok ağrıları olmayan bir tedavidir. Hastalarımız da gayet tolere edebiliyorlar. Tedaviden genellikle çok mutlu oluyorlar. Hastalığın şiddetine ve derecesine göre tedavi şartları değişiyor. Bazı hastalarımıza bir uygulamada bazı hastalarımıza da üç uygulamaya kadar tıbbi ozon tedavisi uygulanabiliyor."