DR. UZUN: KİTLE ALINMASAYDI TEHLİKE OLABİLİRDİ Çorum’da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, karnından ameliyatla 13 kiloluk kitle çıkarılan 3 çocuk annesi Zübeyde Altunay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jinekolog Opr. Dr. Mustafa Uzun, hastaya zamanında müdahale edildiğini belirterek, "Hasta biraz daha geç kalsa kist patlayabilirdi ya da kalbe ve akciğerlere baskı yapabilirdi. Bu da solunum bozuklukları oluşturabilirdi. Çünkü kist çok büyüktü. Ayrıca hastaya daha önce 'kist var' denilmiş, ancak korktuğu için ameliyat olmamış. Uzun bir süre de beklemiş. Bu durum çok tehlikeli olabilirdi. Zamanında müdahale ile aldık, şu an patoloji sonucunu bekliyoruz" dedi.
(Görüntülü) Karın ağrısıyla hastaneye gitti, karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı (2)
DR. UZUN: KİTLE ALINMASAYDI TEHLİKE OLABİLİRDİ Çorum’da karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede, karnından ameliyatla 13 kiloluk kitle çıkarılan 3 çocuk annesi Zübeyde Altunay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi....
25 Nisan 2019 Perşembe 12:40
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