(Görüntülü) İnönü Üniversitesi Rektörü: 3 yıldır kalp nakli üzerine çalışıyoruz

MALATYA İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 3 yıldır kalp nakli ameliyatı üzerine çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Burada bu kalp naklini yapacağız" dedi.



İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Damar Cerrahisi'nde Gri Alanlar' toplantısı düzenlendi. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği bünyesinde gerçekleştirilen toplantıya; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi Baş Hekimi Prof. Dr. Ali Beytur, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay, Malatya ve çevre iller ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden alanında uzman hekimler katıldı. Toplantıdan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Kalp-damar hastalıkları en çok görülen hastalıklar grubunda. bu hastalıkta güncel eğilimler, güncel yaklaşımlar nasıl olmalı, dolayısıyla tam da gündem konularımız bunlar. Buradaki gri alanlar dediğimiz, kalp ve damar cerrahisi dediğimiz hastalıklarda acaba ameliyat mı yapılsın, girişimsel işlem mi yapılsın ya da medikal tedavisi dediğimiz ilaç tedavisi mi yapılsın. Bu 3 tedavinin acaba daha uygun, daha iyi olduğunu bu 3 unsur değerlendirilerek bir kısım hastaların erken cerrahiye verilmesi sonucu da ortaya çıkabilir. Sonuç itibari ile hocalarımız bu oturumda bunu tartışıp ülkemize yeni fikirler sunacaklar. Kalp-damar hastalıkları tedavileri burada başarılı bir şekilde yapılıyor, kardiyoloji bölümümüz de çok başarılı" diye konuştu.



'KALP NAKLİ İÇİN 3 YILDIR UĞRAŞIYORUZ'



Kalp nakli için 3 yıldır uğraştıklarını ifade eden Rektör Kızılay, "3 yıldır kalp nakli için uğraşıyoruz. Belki bir oturumda kalp nakli konusu da tartışılacak. Ama burada mutlaka kalp naklini yapacağız. Ben bunu tüm ekibimizden de bekliyorum. Yeni eğilimlerde kalp naklinde çıkan bazı cihazlar kalbi destekleyerek daha uzun süre nakli geciktiriyor veya nakli kısmen bekleten alternatif cihazlar da var, onları da burada uygulayacağız. Bu konuda henüz başvuru aşamasındayız" şeklinde konuştu.



AKAY: TOPLANTILARIN AMAÇLARINDAN BİRİSİ FARKINDALIĞI ARTTIRMAK



Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay da, dernek olarak ülkenin dört bir yanında toplantılar yaptıklarını belirterek, "Aslında hastalığın azalmasının sebebi farkındalığının artması. İnsanların kalplerinde oluşan bir pıhtının beyne gitmesi ve boyun damarında yani şahdamarında oluşan pıhtının kişiyi felce veya ölüme sürüklemesini daha önce de yaşadık ama bu kadar tanı koyamadık, farkındalık azdı. Bu toplantıların amaçlarından birisi de bu farkındalığı arttırmak. İlaç alanında önemli bir devrim oldu. Yaklaşık 10 sene önce yeni ortaya çıkan, pıhtı önleyici ilaçlar hayatımıza girdi. Ve bunu hekimler olarak kullanmaktayız. Anjiyobiyografi'de vasküler ve endovasküler dediğimiz cerrahilerde her gün yeni bir devrim yaşanıyor. Bu konuda Türkiye'de alanın öncü isimleri ile birlikteyiz. Bu problemler bacak atardamarı, boyun atardamarı, akciğer atarında da olabilir ve bununla alakalı her gün yeni bir ürün, yeni bir teknolojik gelişme çıkmakta. Bunu da yakından takip ederek arkadaşlarımızla paylaşmak amacımız" diye konuştu.



ERDİL: SADECE MALATYA'YA DEĞİL, BÖLGEDE HİZMET ETMEKTEYİZ



Turgut Özal Tıp Merkezi Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Erdil ise, toplantının Malatya'da olmasından büyük gurur duyduğunu dile getirerek, şunları söyledi:



"Eski yıllarda sadece büyükşehirlerde yapılan kalp ve damar hastalıkları tedavileri şuan Anadolu'nun her yerinde yapılmakta. Bir de bölgeye hitap etme açısından birçok komplesk vasküler girişimler çok rahat bir şekilde hastanemizde yapılabiliyor. Sadece Malatya'ya değil, bölgede birçok çevreye de hizmet etmekteyiz. Daha da bunu geliştirmek için çalışıyoruz. Bilimsel anlamda da tabi farklı yerlerde herkes her toplantıya katılamıyor. Amacımız bu konuda yetişen arkadaşlarımıza bilgi vermek."