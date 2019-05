(Görüntülü) İki yılda iki farklı kanseri yendi

İSTANBUL’DA yaşayan 31 yaşındaki moda tasarımcısı Esin Gül, 20’li yaşların başında tiroid kanserine yakalandı. Hastalığı yenen genç kadına bu kez 28 yaşında meme kanseri teşhisi kondu. Kanser mücadelesini ikinci kez kazanarak sağlığına kavuşan Gül, “Bu hastalık bize uğramışsa mutlaka söylemek istediği bir şey vardır. Kendimizi dinlememiz çok önemli. Vücudumuzda unuttuklarımızı hatırlamalıyız” dedi. Memorial Bahçelievler Hastanesi’nde ‘Genç Kadınlarda Meme Kanserine Dair Her Şey’ konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde, Memorial Bahçelievler Hastanesi Meme Sağlığı Merkezi’nden Prof. Dr. Fatih Aydoğan ‘Meme Kanseri Tedavisinde Erken Tanının Önemi, Tıbbi Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Kezban Nur Pilancı ise ‘Meme Kanseri Tedavisinde Medikal Onkoloji Uygulamaları’ hakkında bilgiler verdi. Meme kanseri tedavisi gören ve tedavisi tamamlanan hastalar da seminere katıldı. Seminere katılan ve 3 yıl önce meme kanserini yenen Esin Gül, hastalık sürecini ve mücadelesini ’ya anlattı. İKİ YIL ARAYLA İKİ FARKLI KANSER 'İlk duyduğumda kanser benim için yabancı bir kelimeydi' diyen Esin Gül, “28 yaşında meme kanseri teşhisi aldım. Onun öncesinde tiroid kanseri teşhisi almıştım. Doktorum patoloji sonucum çıktığında korkulacak hiçbir şey yok demişti. Daha önce hiç kanser hastalığına yakalanmadığım ve ailede kanser öyküsü olmadığı için bu benim için yeni bir kelimeydi, endişelerim vardı. Tiroid kanserinde iyileştiğimi gördüm. İki yıl sonrasında da meme kanseri teşhisi aldım. Bu sefer birazcık daha farklı karşıladım. İyileşmenin mümkün olduğunu bildiğimde bir an önce tedaviye başladım. Kemoterapi, radyoterapi, bir de ameliyat süreci geçirdim. Hastalık tedaviye olumlu cevap verdi” ifadelerini kullandı. “BAZI ŞEYLERE ‘HAYIR’ DEMEYİ ÖĞRENDİM” Hastalık sürecinde motivasyonun önemine dikkat çeken genç kadın, "Benim motivasyon kaynağım ailem ve arkadaşlarım oldu. Doğayı çok seviyorum. Hastalık sürecimi de doğanın içinde geçirdim. İyileşeceğinize inanmak çok önemli. Kanser bize uğramışsa eğer mutlaka söylemek istediği bir şeyler vardır. Bu noktada kendimizi dinlememiz çok önemli. Vücudumuzda unuttuklarımızı hatırlamalıyız. Tiroid kanserinden sonra işime hiç ara vermemiştim. Ama meme kanserinde teşhis aldığım andan itibaren işimden istifa ettim. Meme kanseri tedavisi çok daha uzundu. Kanser hastalığı hayatımda çok büyük farkındalıklar yarattı. Bazı şeylere hayır demeyi öğrendim. Önceliği kendime verdim. Tedavim biteli 3 yıl oldu. Şu an hormon tedavim devam ediyor. Kendimi çok iyi hissediyorum" diye konuştu. “ERKEN YAŞTA KANSER VAKALARI BATIYA GÖRE DAHA YÜKSEK” Esin Gül’ün tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Fatih Aydoğan, Türkiye’de erken yaşta görülen kanserler hakkında şu bilgileri verdi: "Türkiye’de meme kanserinin görülme oranı batıya göre biraz daha fazla. Meme kanseri tanısı alan 5-6 kadından bir tanesi 40 yaş altında diyebiliriz. 20’li-30’lu yaşlarda meme kanseri görülme oranı yüzde 17 civarında. Batıda ise her 15-16 kadından birinde meme kanseri görülüyor yani Türkiye’ye göre bu oran çok daha az. Erken yaşta görülen meme kanserinin nedeni net olarak bilinmemekle birlikte genetik ile ilgili olabilir. Türkiye’nin genç nüfusu fazla, yüksek görülme oranı bununla da bağlantılı olabilir. Taramalar çok yaygın yapılmıyor. Türkiye’deki tarama programları genellikle 40 yaşından sonra başlıyor. Burada kişinin kişisel özellikleri ön planda olmalı. Kişinin ailesinde genç yaşta bir meme kanseri vakası varsa bu kişi taramaya erken başlamalıdır." KADINLAR NE ZAMAN MUAYENE OLMALI? Kadınların memelerinde gelişen bir kitleyi fark eder etmez bir hekime başvurmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydoğan, "Bazen kadınlar küçük kitleleri önemsemeyip daha geç dönemde bize geliyorlar. Gençler bizde olmaz deyip tetkik ve muayeneleri erteleyebiliyorlar. Bunun önüne geçmek adına eğer bir sorun varsa hekim tarafından bir değerlendirme yapılması doğru olacaktır. Kadınlar 18 yaş sonrası ayda bir kez kendilerini muayene etmelilerdir. Regl gören bir kadının adet sonrası ikinci haftada muayenesi yapmalı. Regl görmeyen kadın ise her ayın belli bir günü muayenesini yapmalıdır. Ama asıl tarama mamografi ile yapılıyor. Bu taramalar meme kanserinin en erken bulgusunu bize gösterebiliyor" ifadelerini kullandı. Seminer hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Fatih Aydoğan, "Amacımız Türkiye’de genç yaşta sık görülen meme kanseri hakkında hastalara bilgi vermekti. Oldukça yoğun bir katılım oldu. Tüm konular bugün burada konuşuldu" dedi.