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(Görüntülü Haber) Yüksekova'da doktor sevinci

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'ne 10 uzman hekim atandı. Yapılan atamalarla birlikte doktor sayısı 51'e yükselirken, 31 olan poliklinik sayısı da 37 oldu. Sağlık Bakanlığı tarafınan yapılan son...

SAĞLIK Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'ne 10 uzman hekim atandı. Yapılan atamalarla birlikte doktor sayısı 51'e yükselirken, 31 olan poliklinik sayısı da 37 oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafınan yapılan son doktor atamalarında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 10 uzman doktor atandı. Yapılan son atamalar ilçede büyük sevinç yaratırken, uzman doktor sayısı da 41'den 51'e yükseldi. Doktor atamalarıyla birlikte daha önce 31 olan poliklinik sayısı da 37'ye yükselmiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde açılışını yaptığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde ilk kez Plastik ve Göğüs Cerrahi Poliklinikleri de hizmete açıldı. Plastik ve göğüs ameliyatı için daha önce en yakın il olan 200 kilometre uzaklıktaki Van'a gitmek zorunda kalan Yüksekovalılar, bu sıkıntıdan da kurtulmuş oldu.

Yükesekova Devlet Hastanesi'ne Göğüs Cerrahi Uzmanı olarak atanan Doç. Dr. Rıza Serdar Evman, ilçede görevlendirildiği için son derece mutlu olduğunu belirterek, "Tebligat geldikten sonra 12 saatlik bir yolculuğun ardından buraya geldik. Başhekim ve yardımcıları bize her konuda yardımcı oldular. Polikliniklerle ilgili istediğimiz malzemeler gelirse en yakın zamanda ameliyatlara başlayacağız. Geleli 3 gün oldu. Burada çok hasta olduğunu gördük. Gerçekten ihtiyaç varmış. Umarım, bundan sonra  sevk sıkıntısı olmaz. Burası çok büyük bir hastane. Talep ettiğimiz malzemeler gelirse başka ile sevke gerek kalmadan ameliyatlar yapabiliriz" dedi.

Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Celal Yücel Batmacı ise son atamalar için Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ettiklerini belirtti.

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