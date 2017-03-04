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(Görüntülü Haber) Uçak ambulans minik Burak için havalandı

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te tedavi gören kalp hastası 2 aylık Burak bebek, uçak ambulansla ameliyat edilmek üzere İstanbul'a sevk edildi. Gaziantep'te dünyaya gelen Ali ve Ayten Kuş çiftinin bebekleri Burak'ın...

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te tedavi gören kalp hastası 2 aylık Burak bebek, uçak ambulansla ameliyat edilmek üzere İstanbul'a sevk edildi. Gaziantep'te dünyaya gelen Ali ve Ayten Kuş çiftinin bebekleri Burak'ın kalp yetmezliği hastası olduğu tespit edildi. Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören 2 aylık Burak bebeğin sağlığına kavuşması için İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesi kararlaştırıldı. Burak bebeğin İstanbul'a götürülmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından kente uçak ambulansı istendi. Burak bebek, tedavi gördüğü çocuk hastanesinden alınarak sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansla havalimanına getirildi. Havalimanında hazır bekleyen uçak ambulansa taşınan Burak bebek, kalp ameliyatı için Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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