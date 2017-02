(Görüntülü Haber) Türkiye'de her yıl 180 bin kişide kanser oluşuyor

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - TÜRK Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Akif Özdemir, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında, ülkemizde her yıl 180 bin civarı kişide kanser oluştuğunu belirterek, "Türk toplumu olarak kanserin önlenmesiyle ilgili tedbirlerde hassasiyet milli bir görev olarak düşünülmelidir" dedi. Dernek binasında yapılan basın açıklamasında 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir, "Her yıl 4 Şubat'ta gerçekleştirilen Dünya Kanser Günü tüm dünyayı küresel kanser salgınına karşı mücadelede bir araya getiren tekil bir girişimdir. Dünya Kanser Günü, kansere ilişkin bilinç ve eğitimi artırmak ve hükümetlere ve dünyadaki bireylere hastalığa karşı harekete geçmek için baskı uygulayarak her yıl milyonlarca önlenebilir ölüm sayısını azaltmayı amaçlıyor. 2012'de dünya çapında yapılan tahminlere göre, yaklaşık 14,1 milyon yeni kanser vakası ve 8,2 milyon kanserin sebep olduğu ölüm meydana geldiği belirlenmiş. 2016 yılında bu rakam 17,3 milyona ulaşmış, bunların yüzde 50'si kaybedilmiştir. Yıllar geçtikçe kanser yükü az gelişmiş ülkelere kaymış, 2012 yılı itibariyle kanser vakalarının yüzde 57'si ve kanser ölümlerinin yüzde 65'i bu ülkelerin insanlarında görülmüştür" dedi. Amerika'da cinsiyet ve yaş gruplarına göre insan vücudunun herhangi bir yerinde kanser olma ihtimaliyle ilgili istatistiki çalışma yapıldığını belirten Özdemir, "Doğumdan 49 yaşına kadar erkeklerde yüzde (3,4) kadınlarda (5,4), 50 yaşından 59 yaşına kadar erkeklerde (6,5), kadınlarda (6), 60 yaşından 69 yaşına kadar erkeklerde (10), kadınlarda (10), 70 yaş ve üzerin ise erkeklerde (46), kadınlarda ise (26) oranında kanser olma ihtimali bulunuyor" diye konuştu. Tütün ve alkol kullanımının zararına değinen Özdemir, "Tütün kullanımı ve ağır alkol tüketiminin neden olduğu kanserlerin hepsi tamamen önlenebilir. Amerikan Kanser Cemiyeti epidemiyologları tarafından yapılan yakın tarihli bir çalışmaya göre Amerika'da 2016 yılında 595 bin 690 kanserli ölümünün yaklaşık 188 bin 800'ünün sigara nedeniyle meydana geldiği tahmin edilmiştir. Ayrıca Dünya Kanser Araştırma Fonu, Amerika'da tanı alan kanserlilerin yaklaşık yüzde 20'sinin şişmanlık, fiziki hareketsizlik, fazla alkol tüketimi ve yetersiz beslenme ile ilişkili ve dolayısıyla önlenebilir olduğu belirlenmiştir. Yılda teşhis edilen 5 milyondan fazla cilt kanseri olgusunun birçoğu cildi aşırı güneş maruziyetine karşı koruyarak ve bronzlaşma cihazlarını kullanmayarak önlenebilir" dedi. Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde her yıl 180 bin civarı kişide kanser oluşmakta ve bunların yarısından fazlasının kaybedildiği göz önüne alındığında, bu hastalığın tanı ve tedavisiyle ilgili ekipman ve ilaçların maddi külfeti yanında manevi zararları, Türk toplumu olarak kanserin önlenmesiyle ilgili tedbirlerde hassasiyet milli bir görev olarak düşünülmelidir."