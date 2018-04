(Görüntülü Haber) Tüp mide ameliyatından 22 gün sonra öldü

AFYONKARAHİSAR'da kilo vermek için tüp mide ameliyatı olan Emine Fidan (60), 22 gün sonra yaşamını yitirdi. Mehmet Abdurrahman Fidan (63), eşinin doktor ihmali ve yanlış tedaviye kurban gittiğini iddia ederek hastane ve ameliyatı yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Aşırı kilolarından rahatsız olan ve kilo verip hacca gitmek isteyen evli 3 çocuk annesi Emine Fidan, geçen 27 Ocak'ta Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı Dr. M.Y.'ye başvurdu. 140 kilo olan Emine Fidan'a, tetkiklerinin ardından 5 Şubat'ta doktor M.Y. tarafından tüp mide ameliyatı yapıldı. Hastanede tedaviye alınan Emine Fidan'ın durumu ağırlaşınca, ailesinin talebi üzerine 19 Şubat'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun ödem topladığı belirlenen Emine Fidan, 2 kez de burada ameliyat edildi, ancak 27 Şubat'ta yaşamını yitirdi. Mehmet Abdurrahman Fidan, 43 yıllık hayat arkadaşının ihmal ve yanlış tedavi nedeniyle yaşamını yitirdiğini öne sürerek, tüp mide ameliyatını yapan doktor M.Y. hakkında soruşturma açılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne başvurdu, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. 'HACCA GİTMEK İÇİN AMELİYAT OLMAYA KARAR VERDİ' Eşinin ölümüne alışamadığını, fotoğraflarına bakarak ağladığını ve evde duramadığını belirten Mehmet Abdurrahman Fidan, hastaneye canlı giren eşinin cansız çıktığını söyledi. Eşine tüp mide ameliyatını yapan doktor M.Y. hakkında şikayetçi olduğunu kaydeden Fidan, "Eşim aşırı kiloluydu ve zayıflamak istiyordu. Özellikle hacca gitmek için ameliyat olmaya karar verdi. Biz de bir doktor tavsiyesi üzerine 27 Ocak tarihinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada genel cerrahi uzmanı olan doktora muayene olduk. Ameliyat için gerekli tetkikleri yaptırıp, raporları hazırladık. Daha sonra doktorun yanına gittik. Kendisi bize 'Daha önce 3 ameliyat yaptım. Siz 4'üncü ameliyatsınız' dedi. Hatta bize ameliyat ettiği iki hastayı gösterebileceğini belirterek eşimi ikna etti. Doktora ameliyatın riskini sorduk. Kendisi de 'Benim için herhangi bir riski yok ve başarılı ameliyatlar yapıyorum' dedi. Daha sonra eşimle bu konuyu konuştuk. Ameliyat olmasını istemediğimi söyledim. Fakat eşimin çok istemesi üzerine o genel cerrahi uzmanı doktor tarafından tüp mide yani mide küçültme ameliyatı oldu. Doktor bize ameliyatın çok iyi geçtiğini söyledi" dedi. 'İYİLEŞMESİNİ BEKLEDİK, HAYATINI KAYBETTİ' Eşinin ameliyatın ardından yoğun bakımda bir gün kaldığını ve servise çıkarıldığını anlatan Fidan, eşinin bir günde iki defa nefes alıp vermede sorun yaşadığını kaydetti. Fidan, "Hemen hemşireye haber verdik. Daha sonra doktora haber verildi. O da oksijen verilmesini ve ameliyat nedeniyle oluşan balgamı atamadığı için sırtına hafif şekilde vurmasını söyledi. Eşim yine düzelmedi ve bir anda fenalaştı. Daha sonra eşimi hemen yoğun bakıma kaldırdılar. Belirli aralıklarla eşim yoğun bakımda 13 gün yattı. Eşim yoğun bakımda yattığında biz iyileşmesini beklerken daha kötü duruma düştü. Ameliyat eden doktora durumunu sorduğumuzda, ameliyatla ilgili olmadığını söyledi. Ayrıca başka doktorlar da geldi ve her doktor farklı farklı ilaçlar kullandırdı. Daha sonra eşimin raporlarını AKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdük. Hastanede raporlara bakan doktor, bağırsaklarda, dalak etrafında ve akciğerlerde sıvı birikimi olduğunu anlattı. Daha sonra başka bir genel cerrahi doktoruna raporları gösterdik. O da bir an önce sıvıların alınması gerektiğini söyledi. Eşim AKÜ'de de iki defa ameliyat oldu. Bağırsağın kuruduğu söylendi ve mideye bağlantı yapıldığı bize doktor tarafından iletildi. Daha sonra hastamızın iyileşmesini bekledik. Ama maalesef 27 Şubat günü hayatını kaybetti" diye konuştu. 'HUKUKİ YOLA BAŞVURDUM' Eşinin doktor ihmali ve yanlış tedavi nedeniyle yaşamını yitirdiğini düşündüğü için otopsi yapılmasını istediğini söyleyen Fidan, Adli Tıp Kurumuna dilekçe verdikten sonra eşinin otopsisinin yapıldığını anlattı. Fidan, "Eşimin doktor hatasına kurban gittiğini düşünüyorum. Hastanenin gerekli önlemleri almadığından dolayı hukuki yola başvurdum. Doktor beni yaktı ve benden sonrakiler yanmasın" dedi. HASTANE, DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yönetimi ise doktor M.Y. hakkında soruşturma başlatıldığını, gerekli açıklamanın da soruşturma sonrası yapılacağını kaydetti.