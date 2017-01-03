(Görüntülü Haber) Sosyal medya fenomeni Ayşe Kurucu, sırt yağlarını aldırdı

Hakan AKGÜN / SAMSUN, () - SOSYAL medyada, 10 yılda 25 ülke gezmesiyle fenomen olan 60 yaşındaki Ayşe Kurucu, Samsun'da özel bir tıp merkezinde sırt yağlarını aldırdı. Ayşe Kurucu, "Korkum yok ama mutluluk var. Ayakta çok kaldığım zaman sırtım ve belim çok ağrıyordu. Düzelince, çocukluğumdan beri hayalim İspanya, Çin ve Japonya’ya gitmek istiyorum" dedi. Ayağı burkulduğu için Ayder Yaylası’nda bir çiftin aracına otostop çeken 60 yaşındaki Ayşe Kurucu, fotoğraf makinesini araçta unutunca bir anda sosyal medyanın fenomeni oldu. Ayşe Kurucu, sırtındaki yağlardan kurtulmak için Samsun’da bulunan FBM Tıp Merkezi'de ameliyat oldu. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş’a ameliyat olarak sırtındaki fazla yağları aldıran Ayşe Kurucu, ameliyat öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ben, Samsun'da olmaktan çok mutluyum. Maviyle yeşilin buluştuğu yer. Operasyondan korkmuyorum. Yeter ki yağlarımdan kurtulayım. Sırt bölgemdeki yağlardan dolayı çok ağrım oluyor. Sırtımda bir çuval gibi taşıyorum. İnşallah doktor beyin sayesinde iyi olacağım. Ben şu ana kadar 25 ülke gezdim. Çocukluğumdam beri İspanya'ya Çin ve Japonya'ya gitmek istiyorum." LİPOSUCTİON YÖNTEMİ İLE Ayşe Kurucu'ya uygulayacağı operasyon hakkında bilgi veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş da şöyle konuştu: "Ayşe teyzenin sırt bölgesinde iki taraflı yağ birikimi mevcut. Birikimlerin aşağıya doğru yaptığı baskı ile Ayşe teyzede rahatsızlık ve ağrı hissi veriyor. Gerekli analizleri ve tetkikleri yaptıktan sonra bunun yağ birikintisi olduğuna karar verdik. Tedavi olarak da liposuction yöntemini tercih edeceğiz. Operasyonla yağ birikimini sırt bölgesinden uzaklaştıracağız ve orayı normal bir sırt haline getireceğiz. İnşallah Ayşe teyzeyi de oradaki ağrılarından kurtarmayı düşünüyoruz."