(Görüntülü Haber) Şanlıurfa’da günde 8 bin çocuk hastaya bakılıyor

Ömer PINAR-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () – TÜRKİYE’de doğum oranın en yüksek olduğu illerin başında gelen Şanlıurfa’da, havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda görülen gribal enfeksiyon hastalıklarda yüzde 40 oranda artış yaşandı. Gribal hastalıkların artış gösterdiği kentteki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki çocuk servisinde günde 8 bin hastaya sağlık hizmeti veriliyor. Kentte sıcaklığın düşmesiyle birlikte aileler, çocuklarında görülen üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne başvuruyor. Yaşanan yoğunluk üzerine hastane yönetimi gerekli önlem ve tedbirleri alarak günde 8 bin hastaya sağlık hizmeti vermeye başladı. 300 yatak kapasiteli çocuk servisinde bulunan 25 poliklinikte 31 çocuk uzmanı doktor, 342 hemşireyle birlikte sağlık hizmetini verdiklerini belirten Başhekim Faruk Günak, "Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte çocuk hastalıklarında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu hastaların büyük çoğunluğu üst solunum enfeksiyonu, ateş, kusma, bademcik, farenjit, orta kulak intihabı, sinüzit gibi hastalıkları oluşturmaktadır. Bizim polikliniğe giriş sayımız günlük olarak 6-8 bin civarındadır. Hafta başında bu sayı daha da artıyor. Acil serviste günlük ortalama bin 300 ila bin 800 arasında değişiyor. Bazı zamanlarda bu sayı 2 bini bile geçiyor. Acil serviste 4 poliklinik hizmeti veriliyor ama gece nöbetinde bu sayıyı 6’ya çıkarıyoruz. Yaşanan yoğunluk üzerine bazen vatandaşlar sırada beklemek zorunda kalıyor. Ancak hastane olarak gerekli tedbir ve önlemlerimizi almış bulunmaktayız" dedi.