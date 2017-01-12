(Görüntülü Haber) Rümeysa taburcu oldu evine döndü

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN’in Erdemli İlçesi’nde, 25 milyonda bir görülen ‘Moya moya’ (beyin damar hastalığı) hastalığına yakalanan ve doktorların acil ameliyat olması uyarısında bulunduğu 13 yaşındaki Rümeysa Cüce, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın sahip çıkması sonucu, yapılan ameliyatla sağlığına kavuşarak, evine döndü. Rümeysa Cüce’nin ameliyatı, ailenin sorununun 'nın haberiyle medyada yer almasının ardından Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın talimatı ile Akara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniğinde gerçekleşti. Operasyonun ardından 16 gün süren zorlu tedavi sürecinden sonra taburcu edilen Rümeysa evine neşe içinde döndü. 7’nci sınıf öğrencisi Rümeysa, tedavisi sonrası daha iyi olduğu belirterek, "Tedavi sürecimde desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a, Vali Özdemir Çakacak’a, Kaymakam Muhittin Pamuk’a, Belediye Başkanı MHP’li Mükerrem Tollu’ya ve bütün herkese teşekkür ederim. Artık daha iyiyim ve sağlıklıyım" dedi. Hasta kızına sahip çıkarak Ankara’da başarılı bir ameliyat geçirmesini sağlayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Kalkınma Bakanı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’a teşekkür eden baba Adem Cüce ise, "Hastanede bizi çok iyi karşıladılar. Büyük bir badire atlattık, Allah kimseye bu acıyı sıkıntıyı yaşatmasın. Kızım şimdi çok iyi, kızımın iyileşmesi için katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum sağ olsunlar" diye konuştu. Rümeysa’yı evinde bekleyen anne Nuran Cüce’de, kızının sağlığına kavuşmasından duyduğu sevinci dile getirerek, "Herkesten Allah razı olsun. Kızın sağlığına kavuştu" diyerek sevincini paylaştı. Rümeysa, ameliyatın ardından döndüğü evinde babasıyla çok sevdiği topunu alarak oynadı. Sağlıklı ve mutlu olarak evine dönen Rümeysa şimdi okula gideceği günü özlemle bekliyor.