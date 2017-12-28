(Görüntülü Haber) Prof.Dr. Kumru: Kadınlarda idrar kaçağı kader değil

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Selahattin Kumru, idrar kaçağının kadınlarda kader olmadığını söyledi. Prof.Dr. Selahattin Kumru, idrar tutamama ve açırma sorunlarının son yıllarda özellikle kadınlarda sosyal yaşamı oldukça etkileyen önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi. Prof.Dr. Kumru, kadınlarda öksürürken, hapşırırken ve gülerken idrar kaçırmanın çok ciddi sorunlardan biri olduğunu belirterek, "Kadın genital sistemi oluşumu, itibariyle idrar kaçırmaya müsait. İdrar torbasından dışarıya götüren kanal kısa. Bir de doğum yapmış olmaları o bölgenin gevşemesine neden oluyor. Bu nedenle kadınlarda öksürürken, hapşırırken, ya da ağır kaldırırken idrar kaçırma sık görülüyor" dedi. İLERİ YAŞTAKİ KADINLARIN YÜZDE 50'SİNDE GÖRÜLÜYOR İleri yaş kadınlarının neredeyse yüzde 50'sinde idrar kaçırmayla karşılaşılabildiğini aktaran Prof.Dr. Kumru, şöyle devam etti: "Beraberinde sarkma da görülmekte. Çünkü doğumlardan dolayı o bölge esnek olduğundan aşırı kilo, sigara kullanımı, sürekli öksürmek ve hapşırmak, astım gibi hastalıklar karın içi basıncı artırarak en sonunda sarkmaya dönüşüyor. Kadınlarımız, teyzelerimiz, ninelerimiz bunun tedavi edilebilirliği konusunu bilmedikleri için çoğu zaman doktora başvurmuyor. Aynı menopoz gibi 'Bu da bizi başımıza gelen bir hastalık, herhalde tedavisi yoktur, böyle devam edecek' diye düşünüyorlar." "HASTALIĞI SORGULAYARAK ÖĞRENİYORUZ" Hastalığı çoğu zaman sorgulayarak teşhis ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Kumru, "Öksürük ve hapşırma anında idrar kaçırıp kaçırmadığını, hatta gülerken idrar kaçırıp kaçırmadığını sorguluyoruz. Ancak, o zaman söylüyorlar. Bunun sorun olduğunu biliyorlar. Ancak, tedavisi olduğunu bilmiyorlar. O nedenle doktora bu şikayetle başvuru az oluyor" diye konuştu. AMELİYAT VE İLAÇ TEDAVİSİ Bu gibi durumlarda hastayı önce muayene ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Selahattin Kumru, "Muayene neticesinde normal durumda sarkma olup olmadığını, ya da karın içi sarkma olup olmadığını teşhis ediyoruz. Arkasından test yapıyoruz. İdrar kaçırma işi ameliyatla düzelebilecek bir sorun mu, yoksa ilaçla tedavi edilebilir mi ona bakıyoruz" dedi. İdrar kaçırmanın birkaç tipi olduğunu, stres inkontinans denilen idrar kaçırmanın ameliyatla düzeldiğini söyleyen Prof. Dr. Kumru, "Biz kimin ameliyatla, kimin ilaçla tedavi olabileceğini kapsamlı bir araştırmadan sonra ortaya koyabiliyoruz. İlaçla düzelebileceklere ilaç, ameliyatla düzelebilecek olanlara da ameliyat öneriyoruz" diye konuştu. Prof.Dr. Kumru, yaklaşık yüzde 90-95 civarında hastada etkili tedavi sağlandığını belirterek, şunları ekledi: "Bu ameliyatlar bazı sorunları da beraberinde getirebiliyor. Mesela idrar torbasının boynu çok desteklenecek, çok kaldırılacak olursa idrar yapmakta geçici sorunlar olabilir. Ya da içerde idrar torbasında bir miktar idrar kalıp tekrar boşalmasında zorluklar olabilir. Yüzde 5 oranında hastada bu sorunları yaşıyoruz. Bunlar da üstesinden gelinemeyecek sorunlar değil. Hastalarımız bu ameliyatlardan sonra oldukça konforlu bir hayat sürüyor."