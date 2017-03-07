(Görüntülü Haber) Prof.Dr. Demirtaş: Kalp hastalığında dünyada bir ilki gerçekleştirdik

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, dünyada ilk kez uygulanan yöntemle kalp hastası ameliyatsız olarak sağlığına kavuşturuldu. Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Mustafa Demirtaş, 65 yaşındaki hastanın doğuştan kalınlaşan kalp duvarını alkolle incelttiklerini, bir daha daralmaması için ilaçlı stent kullanarak tıkalı damarını açtıklarını, aynı anda yaptıkları bu işlemlerin dünyada bir ilk olduğunu söyledi. Muş'ta oturan 8 çocuk babası, emekli 65 yaşındaki Mehmet Aydın, 4 yıl önce yürümekte zorlanıp nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Son 6 ayda şikayetleri artan Mehmet Aydın, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na başvurdu. Prof.Dr. Mustafa Demirtaş'ın muayene ettiği hastada doğuştan kalp hastalıkları saptandı. 10 gün önce Mehmet Aydın, Prof.Dr. Mustafa Demirtaş ile Yard.Doç.Dr. Onur Sinan Deveci ve Yard.Doç.Dr. Rabia Eker Akıllı tarafından ameliyat edildi. Sağlığına kavuşan Mehmet Aydın, "Merdiven çıkamıyor, yürüyemiyordum, nefesim kesiliyordu. Ameliyat oldum ve kendimi çok iyi; delikanlı gibi hissediyorum. Ayağa kalktığım zaman eski günlerimdeki gibi yürüyüp bol bol dua edeceğim. Doktorlara çok teşekkür ederim" dedi. "İLKE İMZA ATTIK" Aynı anda yaptıkları operasyonun dünyada bir ilk olduğunu söyleyen Prof.Dr. Mustafa Demirtaş operasyonu şöyle anlattı: "Hastamızda göğsünde sıkışma, yorulma gibi şikayetler vardı. Yapılan incelemelerde kalbin çıkışını daraltan kalp kası kalınlaşmasıyla karakterize doğuştan olan bir hastalığı saptandı. İncelemede kalbin yüzde 80'ini sulayan damarın yüzde 90 civarında dar olduğu gözlendi. İlk etapta kalp duvarı doğuştan kalınlaşan bu hastaya önce alkolle inceltme işlemi yapıldı. Arkasından hasta bir daha da daralma olayını yaşamasın diye ilaçlı stentle o tıkalı damar açıldı. Yani kalbin çıkışını daraltan bölgenin damarı alkolle yıkanarak yol açıldı, inceltildi ve kalbin yüzde 80'ini sulayan ve performansını sağlayan önemli damar da ilaçlı stentle açılmış oldu. Bu şekilde hastamız için iki büyük cerrahi işlemin önüne geçilmiş oldu. Normalde bu stent işlemi çok rutin uygulanan bir şey. Ama alkolle inceltme işlemini başarıyla yaptıktan sonra ilaçlı stendi uygulayarak dünyada bir ilke imza atmış olduk klinik olarak. Ekibime onun için çok teşekkür ediyorum. Hasta şu anda beklediğimizden daha iyi. Hemen taburcu edeceğiz."