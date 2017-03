(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Tan: 100 kişiden 8'inde nöropatik ağrı var

Prof. Dr. Tan: 100 kişiden 8'inde nöropatik ağrı var Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - TÜRK Nöroloji Derneği Nöropatik Ağrı Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ersin Tan, "Topluma baktığımız zaman yaklaşık her 100 kişinin 8'inde nöropatik ağrı dediğimiz semptomları görmek mümkün" dedi. Türk Nöroloji Derneği bünyesindeki Nöropatik Ağrı Çalışma Grubu tarafından Antalya'nın Serik İlçesi Belek turizm merkezindeki Rixos Premium Otel'de düzenlenen 14'üncü Nöropatik Ağrı Sempozyumu'na ilişkin basın toplantısı yapıldı. Türk Nöroloji Derneği Nöropatik Araştırma Çalışma Grubu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ersin Tan ile Römotoloji Federasyonu Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ayşen Akıncı gazetecilere bilgi verdi. "KADINLARDA 7 KAT DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR" Prof.Dr. Ayşen Akıncı, nöropatik ağrının vücuttaki sinirlerin hasar veya bir hastalığı sonucu ortaya çıkan ağrı olduğunu söyledi. Nöropatik ağrının normal ağrılardan farklı olduğuna işaret eden Prof.Dr. Akıncı, şöyle dedi: "Nropatik bir ağrı varsa basit ağrı kesicilere hastalar cevap vermiyor. 'Hidromiyarji' dediğimiz yaygın ağrı- sızılar, yorgunluk, sabah yorgun kalkma, uyku bozukluğu ile giden bir hastalık da bu nöropotik ağrı tiplerinden bir tanesidir. Bu hastalık kadınlarda erkeklere göre 7 kat daha fazla görülüyor. Ama erkeklerde ve çocuklarda da görülebilen, toplumda da oldukça yaygın görülen bir hastalıktır." "İŞİNE GÜCÜNE DÖNMEYE TEŞVİK EDİYORUZ" Bu hastalığın en önemli özelliğinin hastalar muayene edildiğinde ya da tetkikler istendiğinde pozitif bir sonuç bulunamadığını aktaran Prof.Dr. Akıncı, şöyle dedi: "Yani her şey normal çıkıyor. Her şey normal çıktığı için de sanki bu hastalık yokmuş gibi algılanabiliyor. Halbuki öyle değil. İltihapsız kas romatizması dediğimiz hidromiyarji hastalığı var. Bu hastalığın etkilerini de beyinde yapılan çalışmalarda göstermek mümkün. Bu hastalığı tedavi etmek mümkün. İlaç tedavileri var, özellikle egzersiz tedavilerini öneriyoruz. Bu hastalar halsizlik ve yorgunluk nedeniyle yataktan çıkmak istemiyor. Hastalarımızı yataktan çıkmaya, işine gücüne dönmeye teşvik ediyoruz. İlaç olarak da genelde 2 grup var önerdiğimiz. Bunlardan bir tanesi sara ilaçları, bir diğer grup da depresyon ilaçları." "FELÇ SONRASINDA ORTAYA ÇIKABİLİYOR" Prof.Dr. Ersin Tan da nöropatik ağrının bilinen ağrıdan farklı bir semptomlar grubu olduğuna işaret etti. Bu hastalarda yanma, batma, elektriklenme ve karıncalanma gibi belirtiler olduğunu kaydeden Prof.Dr. Tan, şunları kaydetti: "Bugün için baktığımızda en sık oranla karşılaştığımız nöropatik ağrı belirtilerinin olduğu hastalık maalesef Türkiye'de de çok büyük bir sorun olan şeker hastalığıdır. Türkiye'de yapılan son çalışmalarda her 4 kişiden birinde ya şeker hastalığı ya da gizli şeker dediğimiz tablo söz konusu. Şeker hastalığı olan kişilerde de eninde sonunda nöropatik ağrı dediğimiz belirtiler karşımıza çıkacaktır. Topluma baktığımız zaman yaklaşık her 100 kişinin 8'inde nöropatik ağrı dediğimiz semptomları görmek mümkün. Bunun dışında felç sonrasında ortaya çıkabilen nöropatik ağrıdan söz edebiliriz. 'Herpes' dediğimiz, 'zona' dediğimiz hastalık sonrası ortaya çıkabilecektir. Özellikle omurilik yaralanmaları sonrasında ortaya çıkabilir. Baktığımız zaman sinir basılarında veya ele ayağa giden sinirlerin hastalıklarında da karşımıza çıkan belirtilerdir." Sempozyum yarın sona erecek.