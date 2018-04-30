(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Sunay: Vakıf üniversiteleri arasında bir ilki gerçekleştirdik

İSTANBUL, ()-ALTINBAŞ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Sağlıkta Akreditasyon Standartları Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (SAS ADSM) akreditasyonunda pilot hastane seçildi. Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Sunay, " TÜSKA'nın ilk defa İstanbul'da seçilen bir pilot hastanesi olarak, vakıf üniversiteleri arasında bir ilki gerçekleştirdik" dedi. "AKREDİTASYON HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLMALI" Prof. Dr. Hakkı Sunay, uluslararası akreditasyon standartlarına sahip akreditasyon belgelerinin TÜSKA nezdinde verilmeye başlandığını belirtti ve "Önümüzdeki 6-8 ay içinde akreditasyon belgesine sahip bir hastane olmayı ümit ediyoruz" dedi. Akreditasyonun kurumlar için neden önemli olduğunu anlatan Prof. Dr. Sunay, "Akreditasyon hayatımızın bir parçası olmalı çünkü kendinizi denetleyemezsiniz. Dışarıdan bazı standartlar ve objektif bazı değerlere ihtiyacınız var. Akreditasyonlar da bize bu objektif değerleri veriyor. Bunlara bakarak kendi öz değerlendirmenizi daha objektif ve daha doğru bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu şekilde de mükemmel bir hedefe doğru gidebiliyorsunuz" dedi. TÜM SÜREÇLERİMİZ DENETLENİYOR Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Burçin Akoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın 2003 yılından itibaren sağlıkta kalitenin gelişmesi amacıyla standartlar geliştirdiğini belirtti. 51 kalite standardının zaman içinde 200'e çıktığını söyleyen Prof. Dr. Burçin Akoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Biz hastanemizde kaliteyi hem vizyonumuz hem misyonumuz açısından, ulusal ve uluslararası standartlarda bir hizmet vermek istediğimiz için çalışan güvenliğini ve hasta memnuniyetini, hastanın hastaneye ilk girdiği andan itibaren tabucu olduğu ana kadar geçecek olacak süreçte alacağı bütün hizmetlerde kaliteyi ön planda tutarak, hizmet vermeyi amaçlamaktayız. Bu sebeple de Türkiye Sağlık Hizmetleri'nde Kalite Akreditasyon Enstitüsü'yle birlikte bir yol haritasında ilerliyoruz. Şu anda bu gelişim aşamasında pilot hastanelerle birlikte iç ve dış paydaş toplantıları yapılmakta. Bizde iki senelik bir üniversite olmamıza rağmen TÜSKA’nın ilk defa İstanbul'da seçilen bir pilot hastanesi olarak vakıf üniversiteleri arasında bir ilki gerçekleştirdik. TÜSKA'yla birlikte yapmış olduğumuz ilk pilot hastane ön değerlendirme görüşmemizi başarılı bir şekilde geçirdik. Şimdi pilot denetim planlanıyor bu çalışmalar sonucunda da Haziran ayından itibaren TÜSKA gerçek akreditasyon belgelendirme başvurularını almaya başlayacak. Biz de geçen sene hazirandan itibaren bu yönde hizmetlerimizdeki kaliteyi değerlendirme ölçütleri boyutunda başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için tüm ekip olarak çalışmaktayız." Akreditasyonların hastanedeki hasta güvenliği, ürün sterilizasyonu gibi unsurları denetlediğini belirten Prof. Dr. Akoğlu, "Hastanın kliniğe başvurduğu andan itibaren kimlik doğrulamasından, taburcu olduğu süre içerisinde almış olduğu bütün hizmetlerde mevcut kliniklerde yapılan konsültasyonun nasıl bir yol izlemesi konusunda, hastanede yapılan sterilizasyon olayları gibi pekçok süreci kontrol ediyor. Ayrıca hastanede meydana gelen atıkların düzgün bir şekilde atılıp,çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf edildiğini, tesiste hastalar ve çalışanlar için oluşabilecek riskler minimalize ederek kazaların meydana gelmesini engellemeyi amaçlıyor" dedi.