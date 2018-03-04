(Görüntülü Haber) Penisine soktuğu iğne, ameliyatla çıkarıldı
KAHRAMANMARAŞ'ta D.D.'nin (63) penisine sokup 3 gün çıkarmaya çalıştığı 7 santimetrelik enjektör iğnesi, ameliyatla çıkarıldı. Olay, geçen pazartesi günü meydana geldi. D.D., henüz bilinmeyen nedenle penisine enjektör iğnesini soktu....
04 Mart 2018 Pazar 11:55
KAHRAMANMARAŞ'ta D.D.'nin (63) penisine sokup 3 gün çıkarmaya çalıştığı 7 santimetrelik enjektör iğnesi, ameliyatla çıkarıldı. Olay, geçen pazartesi günü meydana geldi. D.D., henüz bilinmeyen nedenle penisine enjektör iğnesini soktu. D.D. iğneyi çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. İğne acı vermeye başlayınca D.D, üçüncü gün hastaneye gitmek zorunda kaldı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran D.D.'nin şikayetini dinleyen doktor ve personel şoke oldu, hemen uzman doktor çağırdı. Üroloji uzmanı, D.D.'yi muayene ettikten sonra ameliyata aldı. Penisindeki 7 santimlik iğne ameliyatla çıkarılan yaşlı adam, tedavisinin ardından taburcu edildi.
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