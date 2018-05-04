(Görüntülü Haber) Pankreasındaki kitleden robotik cerrahiyle kurtuldu

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği hekimleri, robotik cerrahi yöntemiyle 3,5 yılda 50 hastayı sağlığına kavuşturdu. Bu yöntemle ameliyat edilen son hasta ise pankreasında 5 santimetrelik kistik kitle bulunan Sevda Karakaş (37) oldu. Antalya'da oturan Sevda Karakaş, iki ay önce mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Buradaki hekimlerin Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği'ne sevk ettiği Karakaş, pankreasında kansere dönüşebilecek 5 cm'lik kitle olduğunu öğrendi. Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği hekimleri Doç.Dr. İsmail Gömceli ve Doç.Dr. Ümit Koç tarafından robotik cerrahi yöntemiyle ameliyat olan Karakaş, sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Ümit Koç, 2 aydır karın ağrısı şikayetiyle zaman zaman acile başvuran bir hasta olduğunu belirterek, “Yapılan tetkiklerinde pankreasında kistik bir kitle görüldü. Bunun kansere dönüşebilecek prekanseröz lezyon olduğu anlaşılınca da ameliyata karar verdik. Robotik cihazla kapalı yöntemle dalak korunarak sadece pankreasın bir kısmı alınarak ameliyatı gerçekleştirdik. Şu anda genel durumu iyi. Her şey yolunda görünüyor. Başarılı bir tedavi oldu" dedi. ROBOTİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI Doç.Dr. İsmail Gömceli ise robotik cerrahide artık deneyimli bir ekip olduklarını belirterek, “Uzunca süredir bu ameliyatları yapıyoruz, ancak son 3.5 yıldır mide, yemek borusu ve pankreas ameliyatlarını robotik yöntemle yapmaya başladık. Aslında bir süredir laparoskopi (kapalı) yöntemi uyguluyorduk ama robotik yöntem daha avantajlı" dedi. Robotik cerrahideki en önemli avantajın ameliyat sırasında 3 boyutlu görüntü sağlaması olduğunu kaydeden Doç. Dr. Gömceli, şunları söyledi: “Robotik yöntemde hem laparoskopi hem de açık teknikte insan eline bağlı birtakım hataların önüne geçmiş oluyoruz. Ameliyat sonrasında hastanın iyileşmesinde çok farklı sonuçlar almamızı sağlayan bir yöntem bu. Kliniğimizde ameliyatların çoğunluğunu kapalı yöntemle yapmaya çalışıyoruz. Açık yöntemi tercih ettiğimiz hastalar ise genellikle daha önce ameliyat geçirmiş, hastalığı ikinci kez nüksetmiş olanlar. Tabii hastanın kendi fiziksel özellikleri, ek hastalıklarının varlığı da robotik cerrahi kararı vermemizde etken. Yaş grubu konusunda kısıtlama yok." ANTALYA'DA İLKİZ Robotik cerrahiyi kanser vakalarında uyguladıklarını hatırlatan Doç.Dr. Gömceli, Antalya'da yemek borusu, mide ve pankreas kanserlerinde robotik cerrahiyi uygulayan ilk ekip olduklarını belirterek, “Bu konuda ekip olarak iddialıyız. Robotik ameliyat sayımız 50'yi geçti. Kanser cerrahisinde açık ve lapakoskopi yöntemiyle 7 yılda 1000'in üzerinde hastamız oldu" dedi. Ameliyat risklerinin her operasyon için söz konusu olduğunu belirten Doç.Dr. Gömceli, “Açık yöntemde 25-30 cm'lik kesiler olur. Robotik cerrahide ise sadece 5 delik oluyor. Onun dışında hiçbir kesi olmuyor. Ameliyat eğer sabah yapılmışsa akşama hasta hareket etmeye başlıyor. Ertesi gün genellikle ağızdan beslenmeye başlıyor. Açık ameliyatla kıyaslanamayacak üstünlükleri var" diye konuştu. 'ALLAH DOKTORLARIMDAN RAZI OLSUN' Evli ve 3 çocuk sahibi Sevda Karakaş ise ameliyattan sonra sağlığına kavuştuğunu söyledi. İki ay önce karın ağrısı, mide bulantısı şikayetleri ile pek çok kez hastanenin acil servisine başvurduğunu anlatan Karakaş, artık kendini çok iyi hissettiğini belirtti. Karakaş, “Allah doktorlarımdan razı olsun. Şu anda çok iyiyim" dedi.