(Görüntülü Haber) Otizm farkındalığı için gökyüzüne mavi balon bıraktılar
SAMSUN'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüş sonrasında 400 mavi balon gökyüzüne bırakıldı. Samsun'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Verem Savaş Dispanseri...
02 Nisan 2018 Pazartesi 15:48
SAMSUN'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüş sonrasında 400 mavi balon gökyüzüne bırakıldı. Samsun'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Verem Savaş Dispanseri önünde başlayan yürüyüşe Vali Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Mavi balonlar ve pankartlar taşıyan vatandaşlar İstiklal Caddesi güzergâhından bir AVM'nin önündeki alana kadar yürüdü. Ardından katılımcılar 400 mavi balonu gökyüzüne bıraktı. Burada konuşan Vali Kaymak, "Vatandaşlarımızın otizmi fark etmeleri, onlara anlayışla yaklaşmaları ve onlara yardımcı olmalarını bekliyoruz. Otizm mücadele edilebilir bir hastalıktır. Ancak bu konuda duyarsız kalındığında aileler de zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız engellilerle ilgili önemli gelişimler sağladı. Sosyal devlet anlamında ülkemiz büyük aşama kaydetti. Sosyal güvenlik hizmeti anlamında Türkiye Avrupa'nın önünde" dedi.
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