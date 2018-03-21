(Görüntülü Haber) Organlarıyla 5 kişiye can oldu

ANTALYA'da motosiklet kazası sonrası 3 gün yaşam mücadelesi veren Sertaç Enginçöl'ün (27) beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışladı. Enginçöl'ün organları 5 kişiye can oldu. Gencin kornealarının da nakledileceği belirtildi. Muratpaşa ilçesi Dedeman semtinde geçen cumartesi gecesi Fenerbahçe- Galatasaray derbisini izleyen turizmci Sertaç Enginçöl, maç sonrası bir arkadaşının kullandığı motosikletle eve dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Çağrılan ambulansla yakındaki özel hastaneye götürülen Enginçöl, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Beyin ölümü gerçekleşen gencin Zonguldak'ta oturan babası İhsan ile annesi Nilgün Enginçöl, oğullarının tüm organlarını bağışladı. Sertaç Enginçöl'ün 5 organı, organ bekleyen hastalara nakledildi. Oğlunun kaza geçirdiğini öğrenir öğrenmez Zonguldak'tan Antalya'ya geldiklerini söyleyen İhsan Enginçöl, "Ben oğlumun beyin ölümünün gerçekleştiğini öğrendim. Eşimle bağış konusunu konuştum, eşim sadece 'Sen karar ver' dedi ve tüm organlarını bağışladık. Benim bir oğlum gitti. Organ bağışı ile geride belki de 4-5 çocuğum olacak, belki de yaşlı birine nakledilecek. Benim hiç kız çocuğum yok belki de kız çocuğuna denk gelecek. Kornea dahil alınabilecek tüm organlarını bağışladık" diye konuştu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Seval Çokcan, ailenin çok olumlu ve iyi niyetli davrandığını, acılarına rağmen bağışçı olduklarını söyledi. Seval Çokcan, "Böbreğin biri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, diğeri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki hastaya nakledildi. Kalbi ise yine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kalp bekleme sırasındaki bir hastaya nakledildi. Karaciğer Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde bir hastaya, akciğer Kartal Koşuyolu Hastanesi'nde bir hastaya nakledildi. Kornealar da ışık bekleyen hastalara nakledilecek" dedi.