(Görüntülü Haber) Oğluna yeni yıl hediyesi böbreği

Selma KUNAR/ ANTALYA, () - ANTALYA'da 62 yaşındaki Sultan Küçüktaka, 6 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden oğlu 42 yaşındaki Tevfik Küçüktaka'yı böbreğiyle yaşama bağladı. Tevfik Küçüktaka, "Bu böbrek annemden bana 'yeniden doğuş' hediyesi oldu" dedi Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde oturan ve 6 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden inşaat ustası Tevfik Küçüktaka'nın böbreklerinin iflas etmesi üzerine, nakil olması gerektiği söylendi. Oğlu için verici olan Sultan Küçüktaka'nın bir böbreği, MedicalPark Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi'nde Tevfik Küçüktaka'ya başarıyla nakledildi. 6 yıldır sürekli ilaç kullandığını, son birkaç aydır sağlık durumunun bozulduğunu anlatan Tevfik Küçüktaka, “Dört gün diyalize girdikten sonra nakil oldum" dedi. Annesinin ellerini öpen Küçüktaka, “Bu böbrek annemden bana 'yeniden doğuş' hediyesi oldu. Çok heyecanlı ve mutluyum. Annem bana yeni bir hayat verdi. Allah ondan razı olsun. Anneme canım feda" dedi. BEN VARKEN DİĞER ÇOCUKLARIMA NE GEREK VAR? Sultan Küçüktaka ise oğlunun böbrek nakli olması gerektiğini öğrendiğinde hiç düşünmeden kararını verdiğini belirtti. Diğer 3 çocuğunun da Tevfik Küçüktaka'ya böbrek vermek istediğini anlatan Küçüktaka, “Diğer çocuklarımın da yıpranmalarını istemedim. Uyarsa ben vereceğim dedim. Ben varken diğer çocuklarıma ne gerek var" diye konuştu. 'SENİ KURTARACAĞIM OĞLUM' Sultan Küçüktaka, “Yakınlarım böbreğimi vermekten korkacağımı söyledi ama ben hiç korkmadım, hiç heyecanlanmadım. Ana- oğul ikimizi birlikte ameliyathaneye aldılar. Ben oğluma 'Seni kurtaracağım oğlum' dedim" diye konuştu. Oğluna böbreğini seve seve verdiğini söyleyen Küçüktaka, "Oğlum mutlu olsun, yeni yılda yeni hayat olsun" dedi. İKİSİNİN DE SAĞLIK DURUMU İYİ Ameliyatı gerçekleştiren ekipte yer alan Yrd. Doç. Dr. Sabri Tekin, anne ve oğlun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Tekin, böbrek yetmezliklerinin en önemli nedenlerinin diyabet, enfeksiyon ve hipertansiyon olduğuna dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Tekin, “Tevfik bey bize kronik böbrek yetmezliğiyle geldi. Artık son aşamasındaydı. Her iki böbreğini de tamamen kaybetmişti. Biz de son aşamada yapılması gerekeni uyguladık. Tevkif bey de annesi da gayet iyi. Böbrek çalışıyor" ifadelerini kullandı.