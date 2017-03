(Görüntülü Haber) Minik Eylül 55 günlük yaşam mücadelesini kazandı

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da dalağı, ince bağırsağı ve kalın bağırsağının bir böjlümü göğüs boşluğunda dünyaya gelen Eylül Özdemir bebek, geçirdiği ameliyatın ve 55 günlük yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesinin ardından sağlığına kavuştu. Şimdi 5 aylık olan Eylül bebek, 1 yıllık takibin ardından yaşamını yaşıtları gibi sürdürecek. 5 ay önce her 5 bin doğumda 1 bebekte görülen 'konjenital diafragma hernisi' rahatsızlığı ile doğan Eylül Özdemir, ilk saatlerde yoğun bakım ünitesine alındı. Eylül bebek, genel sağlık durumu düzeltildikten 1 gün sonra da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi. Hastanenin Yenidoğan Uzmanı Dr. Gönül Tezel, Eylül bebeğin doğduğunda nefes alma güçlüğü çektiğini fark ettiklerinde meslektaşlarıyla değerlendirmeler ve çeşitli tahliller yaptıklarını belirterek, normalde karın boşluğunda olması gereken organların akciğerin olduğu yerde, göğüs boşluğunda olduğunu gördüklerini söyledi. Dr. Gönül Tezel, "Bağırsakları özellikle çok yoğun olarak akciğerin yerindeydi ve akciğer kalbe baskı yaparak rahat nefes almasını engelliyordu" dedi. AMELİYATTAN SONRA YOĞUN BAKIMDA 55 GÜN Dalağı, ince bağırsaklar ve kalın bağırsağın bir kısmı göğüs boşluğunda yer kapladığı için akciğerin gelişecek alan bulamadığını ifade eden Dr. Tezel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eylül doğduktan sonra beşinci saatte yenidoğan yoğun bakıma yatışı yapıldı. O gün tanısı konuldu ancak bebeğin ameliyata izin verecek hale gelmesi, genel durumunun toparlanması gerekiyordu. Bir süre yoğun bakımda bebeğin genel durumu düzeltildi. Daha sonra ameliyata alındı. Ameliyattan sonra 55 gün yoğun bakımda kaldı. Anne karnında bir gelişim bozukluğu olduğu için dalağı, ince bağırsaklar ve kalın bağırsağın bir kısmı toraks içinde yer kapladığı için akciğer gelişecek alan bulamıyor. Akciğer yavaş büyüyen bir organdır ve bu organlar yer kaplayınca akciğer de gelişmemiş oluyor. Eylül bebek yoğun bakımda 31 gün solunum cihazına bağlıydı." AĞIR BİR TABLO Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Ahmet Ünlü tarafından ameliyat edilen Eylül bebeğin şimdi 5 aylık olduğunu anlatan Dr. Tezel, "Sağlık durumu süper" dedi. Eylül'ün rahatsızlığının 'ağır bir tablo' olduğunu belirten Dr. Tezel şunları kaydetti: "Bu durum 5 bin doğumda 1 görülüyor. Hastalık anne karnında tespit edilse de, anne ve bebeğin hayatı tehlikeye girdiği için bu tip bebeklere anne karnında bir şey yapılamıyor. Daha çok doğumdan sonra müdahale ediliyor." Eylül bebeğin akciğerlerini korumak için koruyucu aşılar yaptıklarını anlatan Dr. Tezel, "Bir yıl sonra normal bir çocuk olarak yaşamına devam edecek" diye konuştu. 'UMUTLA BEKLEDİK' Anne 25 yaşındaki Emine Özdemir, ameliyattan sonra 55 gün yoğun bakımda kalan bebeğini görmek için her gün hastaneye geldiğini belirterek, "Umutla bekliyorduk. Şimdi çok şükür Allah'ıma. Çok sevinçliyiz. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçen tüm doktorlarımıza. Allah razı olsun herkesten. Çok mutluyuz" dedi. Baba 31 yaşındaki Erol Özdemir de, "Doktor hanım ilk bana söyledi. O an eşime ve diğer aile bireylerine bunu söylemek o kadar zor olmuştu ki. Önce Allah'a sonra doktorlara emanet ettik Eylül'ü. Allah razı olsun doktorlarımızdan" diye konuştu.