(Görüntülü Haber) Medicana Sağlık'tan Bursa'ya 100 milyon dolarlık hastane

TÜRKİYE’nin en büyük 500 şirketinden biri olan Medicana Sağlık Grubu, bugüne kadarki en büyük yatırımını Bursa’da gerçekleştirdi. Nilüfer'de 100 milyon dolarlık harcamayla yapımı tamamlanan Medicana Bursa Hastanesi yeni yılda 300 yatak kapasitesi ve tüm sağlık birimlerinde toplam bin personelle hizmete girecek. Medicana Sağlık Grubu’nun 13’üncü ve en kapsamlı hastanesi olan Medicana Bursa Hastanesi, Nilüfer’de 22 katlı akıllı binada toplam 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kuruldu. Hastane, 300 yatak kapasitesi ile yeni yılda organ naklinden kalp cerrahisine, ileri kanser cerrahisinden radyasyon onkolojisi ve obezite cerrahisine kadar tüm tıp birimlerinde hizmet verecek. "BURSA SAĞLIĞIN BAŞKENTİ OLACAK" Yeni yıl öncesinde hastanenin tanıtım programında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana Bursa Hastanesi ile tarihin en önemli başkentlerinden olan Bursa'nın sağlığın da başkenti olacağını söyledi. Bozkurt konuşmasının devamında, "Bursa’yı bir sağlık kentine dönüştürecek hastanemizi yeni yılın ilk günlerinde hizmete açıyoruz. Medicana kalitesini ve hizmet anlayışını Bursa ile tanıştırma fırsatı bulduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Tamamen hasta ve hekim odaklı olarak tasarladığımız Medicana Bursa Hastanesi’nde dünya standartlarında hizmet sunabilmek için gerekli tüm altyapıyı hazırladık. Hastalarımızın her isteğine yanıt verecek bir altyapı ile bir hastaneden çok otel konforunda hizmet sunacağız. SGK anlaşmamız ile halkın kolayca ulaşabileceği bir hizmet ortamı sağladık. Hastanemizi akıllı bina teknolojisiyle donatarak ziyaretçilerimizin ihtiyaç duyabileceği her türlü tedavi imkanını sunmaya hazır hale getirdik. Hastanemiz tam kapasite hizmet vermeye başladığında bin kişiye yakın çalışanla hizmet sunacak ve Bursa’nın en fazla istihdam sağlayan projelerinden biri olacak. Bursa hastanemiz ile bölge için sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra önemli bir istihdam alanı da açtık. Özetle hemen hemen her hastanın tedavi olabileceği, Bursa'nın dışına çıkma ihtiyacı hissetmeyeceği, hatta Bursa'nın dışından pek çok hastanın geleceği bir sağlık merkezi olacağız” dedi.