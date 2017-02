(Görüntülü Haber) Liseli gençler sloganlarıyla “obeziteye hayır” dedi

İSTANBUL, () – KADİR Has Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından lise öğrencileri için düzenlenen “Gençlerde Obeziteyle Mücadele” slogan yarışmasının kazananları belli oldu. Türkiye’nin dört bir yanından yüzden fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışmanın ödül töreni Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsünde yapıldı. Yarışmaya katılan öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin yer aldığı tören, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Banu Baybars Hawks, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim görevlisi Sarphan Uzunoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlendi. Yarışmada birinciliği “Obezite sosyal parmaklıktır kilolarının esiri olma” sloganıyla Ezgi Yılmazbaş, ikinciliği “Sağlığına özen, obeziteye kırmızı kart göster” sloganıyla Aslıhan Şen, üçüncülüğü ise “Bu kadar güzel yaşamak varken; hayatı ağırdan alma!” sloganıyla Melisa Yıldırım aldı. Yarışmada ayrıca, Hakan Altunel “Abur cubur olacağı budur” sloganıyla, Nilsu Ertem de “Abur cubur sonucu budur” sloganıyla mansiyon ödülü kazandı. “SAĞLIK İLETİŞİMİNE ÖNEMLİ BİR YER VERİYORUZ” Obezitenin gençler ve çocuklar arasında önemli bir sorun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sevda Alankuş, “Bunun yanı sıra obezite sağlık iletişiminin de bir parçası. Bu, iletişim fakülteleri için yeni bir konu. Biz üniversite olarak sağlık iletişimine önemli bir yer veriyoruz. Diğer yandan gençleri bu konuda bilgilendirmek, bilinçlendirmek istiyoruz. Bu çerçevede lise öğrencilerine ulaşmak istedik. Onların bizzat yaşadıkları bir sorun konusunda kendilerini nasıl ifade edeceklerini görmek için böyle bir yarışma düzenledik” diye konuştu. “ZORLU BİR DEĞERLENDİRME SÜRECİ OLDU” Liselilerin gözünden obeziteye bakmak için bu yarışmayı düzenlediklerini dile getiren Prof. Dr. Banu Baybars Hawks, “Bir sağlık iletişimi kampanyası yapsak bunun sloganı ne olurdu fikrinden yola çıkarak arkadaşlarımıza ulaştık. Geniş bir katılım aldık, zorlu bir değerlendirme süreci oldu çünkü çok güzel sloganlar vardı. Bugün de o sloganları ufak ödüllerle taçlandırdık” dedi. Üniversitede verilen sağlık iletişimi derslerine değinen Sarphan Uzunoğlu ise, “Öğrencilerimize, ileride daha fazla gelişecek olan bir sektörün parçası olmaları için uygulama, web sitesi ve sağlık iletişimi kampanyası geliştirmeleri, gerektiğinde televizyon spotu çekmeleri yönünde eğitim veriyoruz. Bu kavramsal olarak yeni bir alan. Ancak iletişim için sağlık her zaman olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Biz sadece bu işi profesyonelleştirmeye çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu. DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERDEN OBEZİTE MESAJLARI Yarışmanın birincisi Eskişehir Anadolu Lisesi öğrencisi Ezgi Yılmazbaş duygularını, “Benim sloganım “Obezite sosyal parmaklıktır kilolarının esiri olma” idi. Amacım insanları kırmadan onlara yaptıklarının yanlış olduğunu göstermekti ve bunu başardığıma inanıyorum. Bu benim için büyük bir gurur. Liseden mezun olduğumda bu slogan benim ve ben bir ödül aldım diyebileceğim bir anım oldu” şeklinde ifade etti. İkincilik ödülünü alan İstek Vakfı Bilge Kaan Koleji öğrencisi Aslıhan Şen, “İnsanları bilinçlendirmeyi düşündüm. Çünkü sağlık çok önemli ve kilo aldığımız zaman da sağlığımızla ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz. Bu nedenle bu yarışmaya katılmak istedim” dedi. Yarışmada üçüncü olan Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Melisa Yıldırım ise, “Bu girişimi gördüğümde çok beğendim. Zaten sağlık konusunda çalışmalarım vardı. Bu yarışma sayesinde üniversiteyi tanıma ve bilgi sahibi olma şansı da yakaladım” diye konuştu. Mansiyon ödülü alamaya hak kazanan Samsun Çarşamba Fen Lisesi öğrencisi Hakan Altunel, yarışmayı internette gördüğünü ve katılmaya karar verdiğini söyledi. “Kadir Has Üniversitesi’ne bu yarışma için teşekkür ediyoruz” diyen Altunel, çevresinde de bu konuda sorun yaşayan insanlar olduğunu dile getirdi. Mansiyon ödüllü Tuzla İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nilsu Ertem ise “Hazırladığım sloganın insanlara moral olmasını ve sağlıklı beslenmeye yönlendirmesini istedim” dedi.