(Görüntülü Haber) Küçük Nisanur, ameliyata girerken arkadaşı için dua etti

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da annesinin verdiği böbrekle hayata yeniden tutunan 7 yaşındaki Nisanur Demir'in ameliyat öncesi ettiği dua ile herkesi duygulandırdı. Kendisi gibi böbrek hastası olan 9 yaşındaki Muhammed Çalık için dua eden Nisanur, “Allahım Muhammed'e böbrek bul, iyileşsin, diyalize gitmesin, amin" dedi. Diyarbakır'da ailesiyle oturan Nisanur Demir, Antalya'da özel bir hastanede annesi Remziye Demir'in verdiği böbrekle hayata yeniden merhaba derken, bir de dileği vardı. 3 yaşından bu yana böbrek hastalığı ile mücadele eden ve 1.5 yıldır diyalize giren küçük kız, böbrek nakli ameliyatına girmeden önce kendi gibi diyalize bağlı yaşayan arkadaşı için dua etti. Küçük Nisanur'un, “Allahım Muhammed'e böbrek bul. İyileşir, arkadaşlarıyla aşağıya iner, oynar, diyalize gitmez, arkadaşlarıyla oynar, amin" sözleri herkesi duygulandırdı. KIZIM İYİLEŞSİN BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUM Anne Remziye Demir, başarılı geçen ameliyatın ardından çok mutlu olduğunu söyledi. Demir, “Nisanur 3 yaşından bu yana hasta. Şimdi 7 yaşına girdi. 1.5 yıldır diyalize giriyordu. Ben böbreğimi verdim. Çok mutluyum. Kızım iyileşsin başka bir şey istemiyorum" dedi. HASTALIĞI SOĞUK ALGINLIĞIYLA BAŞLADI 6 çocuk annesi Remziye Demir, Nisanur'un hastalığının soğuk algınlığıyla başladığını belirterek, “Doktor iğne vermişti sabah akşam. 4'üncü iğnede Nisanur'un yüzü vücudu şişmeye başladı. İlaç alerjisi dendi. Alerji ile ilgili gittiğimiz doktor tahliller sonucu böbreklerinin gittiğini söyledi " diye konuştu.