(Görüntülü Haber) Kocaeli'de kanser tedavisi gören çocukların yüzde 85'i sağlığına kavuştu

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Funda Çorapçıoğlu, 2003 yılından itibaren kanser teşhisi konulan bin 200 çocuk hastanın tedavi gördüğünü, yüzde 85'inin tedavi olup sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırıldığını söyledi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2003 yılında kurulan Çocuk Onkolojisi bölümünde yılda 90 ile 100 arasında kanser teşhisi konmuş çocuk tedavi görüyor. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Funda Çorapçıoğlu, 2003 yılından bu güne kadar 1200 çocuğa kanser teşhisi konulduğunu açıklayarak, "Tedavi gören çocukların yüzde 85'i sağlıklarına kavuştu. Kocaeli'nde yılda hastanemize 90-100 yeni kanser tanısıyla hasta geliyor. Türkiye'de bir gerçeğin açıkça kanıtı. Çocukluk çağı kanserleri, beyin tümörü kanserlerini dışarıda bırakırsak yüzde 85'i tedavi olarak sağlıklı bireyler olmakta ve topluma kazandırmaktayız. Beyin tümörlerinde ise bu oran yüzde 65 civarlarında" dedi. Türkiye'de her yıl yaklaşık 4 bin çocuğun kanser tanısı aldığını söyleyen Prof. Dr. Çorapçıoğlu, "Hastalığa bağlı ölümler arasında çocuklar arasında en çok neden kanser. Erişkinlerde birçok nedenle ölebilir hastalık açısından ama çocuklarda en çok kazalardan sonra başta gelen ölüm nedeni kanser olmakta. Türkiye'de her yıl 4 bin çocuk kanser tanısı almakta. Erkek çocuklarda şanssızlık oranı kızlardan yüksek. Bizim bölgemiz için oranların arttığını ve daha yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Marmara bölgesi veya Kocaeli bazında bakıldığında erişkin kanserlerin daha fazla sık görüldüğü gibi bir farkındalık var. Ama çocukluk çağı kanserleri böyle değil. Erişkinlerde kanser olmak için bir çok nedeni biz biliyoruz. Tüketilen gıdalar, çalışılan alanlardan sigara içmekten tutun aile faktörleri de etkiliyor" diye konuştu. Prof. Dr. Çorapçıoğlu çocuklarda kanserin nedenlerinin önemli bir kısmını bilmediklerini açıklayarak, şöyle konuştu: "Çocukluk çağı kanserlerinde ise hiçbirinin neredeyse nedeni belli değil. Anne ve babadan geçen kanser tipleri var oranları çok düşük. Anne karnında kanser olan çocuklar var. Kanserli olarak doğmuş çocuklar var. 3 aylıkken tanı alanlar var. Bunların çevre faktöründen etkilenmesi söz konusu değil, çünkü zaman çok kısa. O yüzden çocukların kanserlerin nedenlerini de önemli bir kısmını bilmiyoruz. Oransal baktığımızda çocukluk kanserlerinde yüzde 20-25 lösemi kanserini görüyoruz. Yüzde 20 oranında beyin tümörleri, yüzde 20 oranında lenf bezi kanseri gelmekte. Kanser çocuklarda, erişkinlerden çok daha hızlı seyreder ama tedavi yanıtı da çok daha iyidir. Yanıt oranları da çok daha yüksektir. Çocukluk çağı kanserleri kesinlikle tedavisi mümkün olan kanserlerdir. Yeter ki doğru merkezlerde doğru branşlarca tedavi edilebilsin."