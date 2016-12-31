(Görüntülü Haber) Karadeniz'de bağışlanan organ Akdeniz'de hayat kurtardı

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, ()-GİRESUN'da 55 yaşındaki Mehmet Kütük'ün ailesince bağışlanan karaciğeri, Adana'da 6 yıldır organ bekleyen 59 yaşındaki Beşire Yüksel'i yeniden yaşama bağladı. Giresun'da bir hafta önce beyin kanaması geçiren Mehmet Kütük'ün beyin ölümü gerçekleşince, ailesi organlarını bağışladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi'nde görevli doktorlar, Kütük'ün karaciğer ve böbreklerini nakil bekleyen hastalara ulaştırmak için seferber oldu. Hastanın böbrekleri, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ulaştırıldı. Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne gönderilen karaciğeri ise 6 yıldır organ bekleyen 4 çocuk annesi ev kadını Beşire Yüksel'e başarılı bir operasyonla nakledildi. ÖZEL UÇAKLA GETİRİLDİ Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ülkü ve Doç. Dr. Tolga Akçam tarafından yapılan nakil ameliyatı tam 8 saat sürdü. Yeni yıla yeni bir organla 'merhaba' diyen Beşire Yüksel, 6 yıldır organ beklediğini anlatarak, "Organ bağışı haberini aldığımda çok sevindim. Şimdi çok iyiyim. Allah razı olsun. Veren kişiye de Allah rahmet eylesin, dua ediyorum onun için. Artık hayatıma kavuşursam çok güzel olacak" dedi. Nakil operasyonuyla ilgili konuşan Yrd. Doç. Dr. Abdullah Ülkü ise, "Giresun'da doktor arkadaşlarımız organları çıkardı, Sağlık Bakanlığı özel uçakla Adana'ya gönderdi. Hastamıza 8 saatlik bir operasyonun ardından karaciğer nakledildi. Şimdi durumu gayet iyi. Taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.