(Görüntülü Haber) Kanseri yenen ABD'li caz sanatçısından doktoruna şarkılı teşekkür

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da yaşayan ABD'li caz sanatçısı 60 yaşındaki Ramona Carr, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bülent Kargı'ın başarılı ameliyatı sayesinde akciğer kanserini yendi. Sanatçı, doktorunu ziyaretinde ona caz söyleyerek teşekkür etti. Antalya'da yaşayan Sri Lanka asıllı ABD'li caz sanatçı Ramona Carr, grip şikayetiyle gittiği hastanede akciğerinde tümör olduğunu öğrenince Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bülent Kargı'ya başvurdu. Tetkikler sonucu ameliyat olmasına karar verilen sanatçı, başarılı bir operasyonun ardından hem sağlığına kavuştu, hem profesyonel olarak sürdürdüğü müzik yaşamına döndü. Akciğerindeki tümörün erken teşhis edilmesi nedeniyle şükrettiğini söyleyen Ramona Carr, "Hem erken teşhis hem de bu kadar iyi doktor ve hastane bulduğum için şükrediyorum. İyi ki grip oldum. Grip olmasaydım belki de bu hastalık teşhis edilmeyecekti. Küçücük bir tümördü ve başarılı şekilde doktorum tarafından alındı. Kemoterapi ihtiyacım olmadı" dedi. ŞARKILI TEŞEKKÜR Ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu ve şarkı söylemeye devam ettiğini belirten Carr, "Ameliyata girerken 30 yıllık caz sanatçısı olmama rağmen öncelikle sesimi düşünmedim, sağlığım çok daha önemliydi. Nefes alabilecek miyim diye endişeliydim. Ama içimde bir his vardı. Biliyordum ki bu hastalık geçecek ve iyileşeceğim. Çok olumlu düşünüyordum" diye konuştu. 25 yıl önce Kaliforniya'dan bir otelde 6 ay çalışmak üzere Antalya'ya geldiğini, bu süreçte aşık olduğu insanla evlenerek Antalya'da kaldığını anlatan sanatçı, "Çok fazla evli kalmadık ama ben Antalya'yı çok sevmiştim ve burada yaşama karar verdim" dedi. Carr, hem kontrol hem ziyaret için gittiği hastanede, doktoruna bir caz parçası söyleyerek teşekkür etti. DİKKATLİ VE SAKİN BİR AMELİYAT YAPTIK Yrd.Doç.Dr. Ahmet Bülent Kargı, Ramona Carr'in soğuk algınlığı şüphesi sonrasında yapılan çeşitli tetkiklerinde sol akciğerinde küçük bir lezyon fark ediler ek ameliyata karar verildiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Kargı, "Carr'in 30 yıl boyunca az olmasına rağmen sürekli sigara kullanım hikayesi vardı. Ramona bir caz sanatçısıydı ve ses tellerinin sinirleri de sol taraftan geçiyor. Sesiyle hayatını kazanan bir profesyonel olduğu için çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Dikkatli ve sakin bir ameliyatla ses tellerini koruyarak bir ameliyat gerçekleştirdik. Ameliyattan sonra da ses tellerinde problem olmadı, nefesi de gayet güzel şekilde devam etti" dedi. Sanatçının ameliyattan 1.5 ay sonra tekrar şarkı söylemeye başladığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Kargı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Caz yüksek performans gerektiriyor. Diyaframın, akciğerin güzel bir şekilde çalışması gerekiyor. Bunu bilerek bir ameliyat gerçekleştirdik. Hiç ameliyat olmamış gibi yeniden o güzel sesiyle caz söylemeye devam ediyor. Sağlığına kavuştu. Küçük bir lezyon olduğu için ek bir tedaviye de gerek olmadı. Şu anda Ramona takibimiz altında."