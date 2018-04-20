(Görüntülü Haber) Kanser hastasının yemek borusu robotik teknikle alındı 

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da, kanser teşhisi konulan Mehmet Ergül'ün (54) yemek borusu, robotik teknikle alındı. Bu ameliyatı ilk kez yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Doç. Dr. İsmail Gömceli, iyi ekiple başarılı operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.



Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi uzmanları Doç. Dr. İsmail Gömceli ve Doç. Dr. Ümit Koç, yemek borusu kanserine yakalandığı anlaşılan Mehmet Ergül'ün yemek borusunun robotik teknikle alınmasına karar verdi. Yemek borusu bu yöntemle alınan Ergül'ün midesi, beslenmesi için tüp haline getirilerek, yemek borusu gibi kullanılması sağlandı. Hastanın yemek borusu kanseri nedeniyle çeşitli kliniklerine başvurduğunu anlatan Doç. Dr. Gömceli, "Gerekli tetkikleri yaptık, konseyde tartıştıktan sonra operasyon kararı aldık. Tüm yemek borusunu çıkaracağımız operasyon gerçekleştirdik. Daha önce açık ameliyat sonrasında laparoskobik kapalı yöntemle yapıyorduk, şimdi ise ilk kez robotik teknikle bu ameliyatı yaptık" dedi.



Yemek borusu kanserinin nadir görülmesi nedeniyle robotik yöntemle ameliyatların birçok merkezde yapılmadığını belirten Gömceli, zor ve büyük operasyon olduğunu söyledi. Doç. Dr. Gömceli, “Antalya'da ilk defa gerçekleştiriyoruz. Birçok avantajı var. Daha önce laparoskopik teknikle yapıyorduk, kapalı teknik olması dolayısıyla avantaj sağlıyor. Hastanede kalış süresi yarı yarıya azalıyor. İyileşme süreci daha kısa sürüyor. Robotik tekniğin laparoskopik tekniğe göre avantajı, görüş alanımızın çok iyi olması ve üç boyutlu görüntü sağlaması. Robot, insana has el hareketlerinde olan birtakım problemleri önlüyor. Bu yüzden laparoskopiye göre üstün bir teknik. Dünyada kullanılan cerrahideki son teknoloji" diye konuştu.



İlk defa bu ameliyatı yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Doç. Dr. Gömceli, iyi ekiple başarılı operasyon gerçekleştirdiklerini kaydetti. Gömceli, Antalya'da çok iyi bir tümör tedavi merkezi olacağını, Türkiye'de iddialı bir yere gelmeyi umduklarını söyledi.