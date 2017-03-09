(Görüntülü Haber) Kangren hastalarının bacakları kurtarılabilir'

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, ( AFYONKARAHİSAR Özel Fuar Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi uzmanı Op. Dr. Ercüment Ayva, kangren nedeniyle 'tedavi şansı yok' denen hastaların bacaklarının kesilmekten kurtarılabileceğini söyledi. Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Ercüment Ayva, bacak damarı tıkanıklığı nedeniyle ayaklarında iyileşmeyen yaraları olan ve kangren nedeniyle 'tedavi şansı yok' denen birçok hastanın bacaklarının kesilmekten kurtarılabileceğini söyledi. Bacak damarı tıkanıklığının özellikle şeker hastalığı ve sigara kullanan hastalarda görüldüğünü belirten Ayva, hastalığın başlangıçta hiçbir bulgu vermezken damarlarda daralmanın şiddetine göre önce yürürken bacaklarda oluşan ağrı ile başlayıp ilerleyen evrelerde istirahat esnasında da ağrıların devam ettiğini kaydetti. Ayva, "Maalesef hastalarımızın çoğu iyileşmeyen yaralar ve kangren geliştiğinde bize başvuruyor. Hem hekim arkadaşlarımızın hem de hasta ve yakınlarının iyileşmeyen ayak yaralarında damar tıkanıklığından şüphelenilmesi hastalığın teşhisinde çok önemli yer tutmaktadır. Hastalarımızın tedavisinde uyguladığımız yöntem her şeyden önce hastalık teşhisinin doğru konulması ve ameliyat şansı olmayan, balon ve stentleme yöntemiyle anjio işlemiyle açılamayan damarlara bacağın her seviyesinde periferikaterektomi ve yara bakımı dediğimiz yöntemle ileri müdahale yapabilmekteyiz. Müdahale ettiğimiz hastalarımızın yüzde 90'ını tedavi olarak sadece artık bacağın kesilmesi gerektiği söylenen ve yaraların iyileşme şansı kalmayan hastalar oluşturmaktadır. Kangren nedeniyle sadece ayak ve bacaklarının kesilmesi gerektiği söylenen hastalarda bu şekilde yüz güldürücü sonuçlar almamız bizi bu hastalarımızın tedavisine daha çok motive etmekte ve cesaretlendirmektedir" diye konuştu. 'DAMARDA TÜNEL AÇIYORUZ' Uygulamayı anlatan Ayva, "Herkesin anlayabileceği şekilde söylememiz gerekirse, bir dağın altından bir tünel açıp bir yol geçiriyorsak, bu tüneli açarken de matkap gibi dağı deliyorsak, bizim damar içerisine uyguladığımız yöntem de bunun aynısıdır. Milimetrik çaptaki matkabımızla damarı açıyoruz ve kan akışını sağlıyoruz. Yakın bir tarihte tekrar kapanmaması için de ilaçlı balonlarla müdahale ediyoruz" dedi. Op. Dr. Ercüment Ayva, bu yöntemle son 1 yılda 70 hastanın ayaklarının kesilmekten kurtarıldığını da aktardı.