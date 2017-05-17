(Görüntülü Haber) 'İskemik aort hipoplazisi' tedavisinde başarı

Hasan DEMİRBAŞ- Emrah GÜL/ANTALYA-) ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde oturan 64 yaşındaki Bilal Kayhan'da tespit edilen 'iskemik aort hipoplazisi' hastalığı, başarılı bir operasyonla tedavi edildi. Bu hastalığın dünyada ilk kez görüldüğü kaydedildi. Korkuteli'nin Yelten Mahallesi'nde oturan çiftçi Bilal Kayhan, 10 yıldır tansiyon hastası olduğunu bildiğini, buna yönelik ilaçlar aldığını söyledi. Bir yakınının cenaze töreninde tabutu kafasının üstünde tutarak tabutu taşıyanlara yardım ettiğini dile getiren Kayhan, sırtında bir ağrı hissederek kenara çekildiğini anlattı. Kayhan, "Cenazeyi defnetmek için mezarlığın içine girdim. Ama sırtımda adeta bir yırtılma hissetim ve yanımdakiler beni çıkardı. Beni Korkuteli'nde hastaneye götürdüler. Oradan da Antalya'daki bu hastaneye getirdiler. Doktorlarımız sayesinde yaşama tutundum. Yaşıyorsam bu hocalarımız sayesindedir" dedi. LİTERATÜRE İLK KEZ GİRDİ Tedavinin gerçekleştiği Yaşam Hastanesi'nde, tedavi süreci hakkında basın açıklaması düzenlendi. Kardiyoloji ekibi adına konuşan Doç. Dr. Gökhan Özerdem, dünya literatürüne ilk kez geçen 'iskemik aort hipoplazisi' ve buna bağlı damar yırtılması ameliyatını gerçekleştirdiklerini kaydetti. Doç. Dr. Özerdem, Bilal Kayhan'ın Korkuteli'den ambulansla hastaneye getirildiğini dile getirdi. İlk etapta aort damarında bir yırtık tespit ettiklerini belirten Doç. Dr. Özerdem, ancak bu hastalarda beklenen sıkıntıların yanı sıra kol ve bacaklarda basınç farkı görüldüğünü aktardı. Aortun doğuştan açılması gereken kısmının açılmadığını, hatta daraldığını kaydeden Doç. Dr. Özerdem, son teknoloji bir cihazla mükemmel bir görüntü elde ettiklerini söyledi. Görüntüden sonra ilk kez karşılaştıkları anatomik bir bozukluk gördüklerini dile getiren Doç. Dr. Özerdem, "Literatürde benzer hastalıklar aradık. Bize ışık tutacak vaka aradık ama bulamadık. Bu hastalığın daha önce bildirilmediğini gördük. Stentleme mümkün olmadığı için cerrahiye karar verdik. Daralan bölgeyi genişlettik ve suni damar taktık. Yüzde 40'lara varan ölüm oranı, yüzde 20 oranında felce sebep olduğunu biliyorduk. Hastamızın hiçbir sıkıntısı kalmadı" diye konuştu. Bu hastalığı dünyada ilk kez gördüklerini dile belirten Doç. Dr. Özerdem, şöyle devam etti: "Bu hastalık sonrası yaşayan ilk hasta Bilal Kayhan beydir. Üstün teknoloji sayesinde bu hastalığı tespit ettik. Eğer stentleme yapsaydık hasta hayatını kaybedebilirdi. Vaka bundan sonraki cerrahlara ışık tutacak. 'İskemik aort hipoplazisi' hastaları ergin yaşa kadar yaşamaz. Bu hasta şanssızlığı yaşamış ama bu yaşa kadar yaşamış. Şimdi ansiyonu da düzeldi." Basın açıklamasının ardından Bilal Kayhan, kendisini iyileştiren doktoruna sarılarak mutluluktan gözyaşı döktü.