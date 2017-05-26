(Görüntülü Haber) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlık ayağı masaya yatırıldı

İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen "Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. İki gün süren etkinliğin açılışına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Başarılı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Pınar Bıçakçıoğlu, İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanlığının Başkan Yardımcıları, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emir Tan, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Baş Hekimi Yrd. Doç. Dr. Serap Baş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Başhekim Yrd. Doç. Dr. Serap Baş, "Bu sempozyum iş sağlığı ve güvenliğinin önemini, iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenmesini ve çalışanların korumasını sağlamaya yönelik sağlık sektöründeki uygulamaların mevzuat çerçevesinde ele alınmasını amaçlıyor. Sağlık çalışanları çalışma ortamlarında sağlıklarını tehdit edebilecek risklerle karşı karşıya kalıyorlar. Onların sağlığı, iş güvenliği konularının önemli başlıklarından biri. Bu sebeple sempozyumumuz özellikle sağlık sektörü çalışanları açısından çok önemli bir sosyal sorumluluk çalışması olacak" dedi. Sempozyum boyunca, iş sağlığı ve güvenliğinde hukuki süreçlerin yönetimi, sağlık sektöründe İSG uzmanlarının ve iş yeri hekimliğinin rolü, hastanelerde afet ve acil durum yönetimi, İSG eğitimleri ve insan kaynakları yönetimi, tehlikeli kimyasalların yönetimi, radyasyon güvenliği, hastane çalışma ortamı risklerinin değerlendirilmesi konuları ele alındı. "SAĞLIKLI ÇALIŞAN SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ" Sempozyumu değerlendiren Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Başarılı ana hedeflerinin sağlıklı çalışan sağlıklı bir toplum oluşturmak olduğunu söyledi. Bununla ilgili olarak yoğun bir çalışma içinde olduklarını dile getiren Başarılı, "Gerek sempozyum gerek konferanslarla bu konuyu öncelik haline getirmeye ve bu konuda biraz daha farkındalık yaratmaya çalışıyoruz" dedi. Türkiye geneline bakıldığında inşaat, maden, otomotiv gibi ağır sektörlerde iş kazalarına daha sık rastlandığını söyleyen Başarılı, "İş kazalarını minimize etmek, kişilerin meslek hastalıklarına yakalanmasını engellemek ve eğer yakalanmışsa bunu en kısa zamanda çözmeye çalışmak önceliklerimiz. Dünyada gelişmişliğin ölçüsü iş kazalarını azaltmak, bizim de çabalarımız bu yönde. Çünkü işveren, çalışan ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanları bilinçli olduğu zaman bu iş dört dörtlük yapılacaktır. O güç esasında bizde var. Yeter ki şimdiye kadar neler yaptığımızı gözden geçirelim ve bundan sonra neler yapabileceğimizi beraber masaya yatıralım" diyerek sözlerini sürdürdü. Şirketlerde verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili görüşlerini de ifade eden Başarılı, "Bu eğitimleri daha efektif yapmak istiyoruz. Bununla ilgili Türkiye Halk Sağlığı Kurumu eğitim modülleri oluşturdu. Biz bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Çünkü alınan eğitimler çok kısa ve yetersiz kalıyor. Bunu geliştirmenin yollarını arıyoruz. Hem Avrupa konsensüslerine hem dünya uygulamalarına paralel giden bir şekilde değerlendirme yapmak durumundayız" diye konuştu.