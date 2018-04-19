ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

(Görüntülü Haber) İkiz kardeşleri Recep'e umut oldu

Nevra UÇKAÇ - Tekin GÜRBULAK İZMİR, () İZMİR'de lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Recep Mut, yaklaşık 1.5 ay sonra dünyaya gelecek ikiz kardeşleri sayesinde sağlığına kavuşabilecek. İkizlerden alınan kök hücrenin uyumlu olması...

Nevra UÇKAÇ - Tekin GÜRBULAK İZMİR, () İZMİR'de lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Recep Mut, yaklaşık 1.5 ay sonra dünyaya gelecek ikiz kardeşleri sayesinde sağlığına kavuşabilecek. İkizlerden alınan kök hücrenin uyumlu olması halinde Recep, yeniden koşup oynayabilecek. Afyonkarahisar'da yaşayan 4'üncü sınıf öğrencisi Recep Mut, lösemi teşhisinin konulmasından sonra annesi Nagihan Mut (35) ile birlikte İzmir'e yerleşti. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören küçük Recep ve ailesine İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği kucak açtı. Recep, derneğin temin ettiği Bornova ilçesindeki evde annesi ve 17 yaşındaki ablası Emine Mut ile yaşamaya başladı. İKİZLER SÜRPRİZ OLDU Eşi İsmail Mut'un Afyonkarahisar Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen anne Nagihan Mut, Recep'in hastalığının bir gün burnunun kanamasıyla başladığını anlattı. Oğlunun ilik örneğinin iki kez Almanya'ya gönderildiğini, ilaç tedavisinin devam ettiğini belirten Mut, Üçüncü çocuğu çok istemiyordum ama Recep'e bir umut olur mu diye düşündüm. Sürpriz oldu, iki bebeğin doğacağını öğrendim. Allah nasip ederse oğluma şifa olacak. Bu tedavinin sonucuna bağlı. Bebeklerin topuklarından kan alınacak, uygun bulunursa nakil olabilir. Oğlum sağlığına kavuşacak diye umuyorum dedi. EV SAYISI ARTACAK İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Yazıcı ise, doktorların aracı olmasının ardından acil olarak kalacak yere ihtiyacı olan Recep'i uygun evlerden birinde ağırladıklarını dile getirdi. Dernek olarak İzmir dışından tedavi olmak için gelen 11 aileye ev sahipliği yaptıklarını belirten Yazıcı, kısa süre içinde Bornova Belediyesi'nin desteğiyle bu sayının 19'a çıkacağını söyleyerek, Biz Recep'i tamamen iyileşip sağlığına kavuştuktan sonra uğurlamak istiyoruz. Doğacak kardeşlerine de hep desteğiz. Tüm hasta çocukların iyileşmesini istiyoruz. Ev sayımızın artması için herkesi derneğimize destek olmaya çağırıyoruz. Sırada, ayrı ayrı hikayeleri olan çok sayıda hasta çocuk ve aile bekliyor diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314