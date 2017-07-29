(Görüntülü Haber) Hevezan'ın hayali beyin piliyle sağlığına kavuşmak

MERSİN'de oturan, yüzde 88 engelli raporu bulunan 24 yaşındaki Hevezan Yıldız, sağlığına kavuşabilmek için beyin pili ameliyatı olmayı bekliyor. Yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan Hevezan Yıldız'a engelli raporu verildi. Zorlu tedavi süreci ardından azmederek yürümeyi başaran Yıldız, şimdi sağlığına kavuşacağı günü beklemeye başladı. İstanbul'da bulunan özel bir hastanede tedavi olan Yıldız'a, beyin pili takılması durumunda sağlığına kavuşma olasılığı ortaya çıktı. Ancak, pil bedeli ve ameliyat masrafları 200 bin lira tutunca operasyon yapılamadı. Parkinson hastalığı gibi kontrol edemediği titremeler nedeniyle yaşamını birisinin yardımı olmadan sürdüremeyen Yıldız, "10 yıldır tek başıma yemek bile yiyemiyorum. En büyük hayalim bu. Lokantaya gidip titreyince insanlar bana bakıyor. Artık sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi. Baba Ahmet Yılmaz, Şırnak'ın Cizre İlçesi'ndeki arazisini satarak geldiği Mersin'de elindeki tüm paranın tedavi sürecinde eridiğini söyledi. Ahmet Yılmaz, "Maddi imkanlarımız iyiydi ama tedaviye harcaya harcaya paramız bitti. Oğlumun kahrından kriz geçirip yüzde 44 engelli oldum. Şu an evde çalışan kimse yok. Çaresiziz. Özel bir hastanede beyin pili takılabiliyor. 20 kişiye takmışlar ve iyileşmişler. Doktor oğlumun da ameliyat olduktan sonra iyileşeceğini söyledi. 200 bin TL istiyorlar. Doktorlar iyileşme garantisi veriyor. Allah rızası için hayırseverlerden yardım istiyoruz" diye konuştu.