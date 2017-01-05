Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() İSTANBUL'da akşam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. İstanbul'da birçok hastanedeki yoğunluk nedeniyle Acil Servis çalışanları hastalara yetişmekte zorluk çekti. Yoğunluğun soğuk havanın etkili olması nedeniyle yaşanan grip salgınlarından kaynaklandığı öğrenildi.
(Görüntülü Haber)Hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() İSTANBUL'da akşam saatlerinden itibaren devlet hastanelerinin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. İstanbul'da birçok hastanedeki yoğunluk nedeniyle Acil Servis çalışanları hastalara yetişmekte zorluk...
05 Ocak 2017 Perşembe 08:31
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