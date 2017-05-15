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(Görüntülü Haber) Estetik mağduru hemşire iyileşiyor

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA, () - ADANA'da kalıcı dolgu yaptırdığı dudakları birden şişince hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki hemşire Merve Keleş'in sağlık durumu iyiye doğru gidiyor. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Plastik,...

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA, () - ADANA'da kalıcı dolgu yaptırdığı dudakları birden şişince hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki hemşire Merve Keleş'in sağlık durumu iyiye doğru gidiyor. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Servisi'nde tedavisi süren Merve Keleş, son halini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Artık taburcu olmayı beklediğini söyleyen Keleş, dudaklarına yapılan tıbbi işlemlerin ayrıntılarını da takipçilerine anlattı. Merve Keleş'in tedavisini üstlenen Prof. Dr. Metin Yavuz da, "Hastanın dudaklarına ne gibi bir madde konulduğunu saptamak için dudağında küçük bir tıbbi işlem yaptık. Şişen dudaklarının inmeye başladığı görülüyor. Durumu iyi ama dudağına ne gibi bir materyal konulduğunu saptamaya çalışıyoruz. Bunu saptadığımızda tam tedavi için ne yapılacağı belli olacak" dedi.

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