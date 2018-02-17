(Görüntülü Haber) Ege Üniversitesi, biyomedikal sinyal kayıt cihazı üretti

MİLLİ aşı üretimi için çalışmalarını hızlandıran Ege Üniversitesi'nde uzmanlar, genel amaçlı biyomedikal sinyal kayıt cihazı üretti. Tamamen yerli malzeme ve olanaklar ile geliştirilen cihaz, yurt dışı emsallerine göre yaklaşık 8 kat daha ucuza imal edildi. Prof. Dr. Mehmet Engin, cihazın tek kanallı EKG, EMG, EEG gibi çok önemli fizyolojik sinyallerin gerçek zamanda izlenmesi, analog ve sayısal ortamda işlenmesi yeteneklerine sahip olduğunu belirtti.



Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından oluşturulan çalışma grubu, Türkiye'de yeni bir prototip tıp cihazına imza attı. Bölümün 'Biyomedikal Elektronik' dersinin laboratuvar uygulamaları ihtiyacını karşılamak ve araştırma amaçlı veri toplamak için bir cihaz tasarımlanması düşüncesinden yola çıkılan projede ilk prototipler üretildi. Öncelikli olarak eğitim amacıyla kullanılması planlanan cihaz, daha sonra geliştirilerek hastanelerde hastaların hizmetine sunulabilecek.



Yeni cihazının üretim çalışmaları, Ege Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katılımıyla kurulan 'Biyomedikal Optik Görüntüleme Araştırma Grubu'nda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mehmet Engin koordinatörlüğünde kurularak çalışmalarını yürüten ve 10 kişiden oluşan çalışma grubu, 8 aylık bir çalışma sonucunda yeni cihazı geliştirdi.



Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Engin, üretilen cihazın tek kanallı EKG, EMG, EEG gibi çok önemli fizyolojik sinyallerin gerçek zamanda izlenmesi, analog ve sayısal ortamda işlenmesi yeteneklerine sahip olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Kablosuz sayısal haberleşme özelliği ile alınan vücut sinyalleri, bilgisayar ortamına aktarılarak sonraki analizler için depolanabiliyor. Ayrıca, bilgisayarda üretilen yapay fizyolojik sinyaller ters yön aktarımla analog modülde izlenebiliyor. Kısa dönemde geliştirilecek ikinci versiyonunda yeni teknik donanımlara ilave olarak çok kanallı giriş eklemeyi planlıyoruz. Cihazımızı yurt dışındaki benzerlerinden ayıran bir diğer özelliği ise maliyeti. Biz elimizdeki sınırlı imkânlarla cihazımızı yurt dışı fiyatından yaklaşık 8 kat daha ucuza imal etmeyi planlıyoruz. Bu konuda ülkemize sağlayacağımız katma değer de bizleri motive ediyor."



CİHAZDAN İLK ETAPTA 10 ADET ÜRETİLDİ



Cihazın ilk versiyonunun eğitim, araştırma amacıyla tasarlandığını, eğitimin yanı sıra Sağlık Bakanlığı'ndan alınacak izin ile klinik uygulamalarda da kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Engin, biyomedikal mühendislik bölümleri, meslek yüksek okulları biyomedikal cihaz programları, hemşirelik ve benzeri bölümler ile elektrik- elektronik mühendisliği bölümleri ve yurt dışı öğretim kurumlarını da kapsayan geniş kullanıcı kapasitesine sahip olduğunu anlattı. Prof. Dr. Engin, "Cihazdan ilk etapta, tamamen yerli teknoloji ile 10 tane üretilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu. Cihazımız özellikle ikinci versiyonu eklenecek arteryel ve yerel doku oksijen doyumu ölçme yeteneği ile klinik ve hasta başı ortamlarında önemli bir boşluğu doldurabilecek. Cihazımızın pazarlama çalışmaları da yine öğretim üyelerimiz tarafından kurulan ve üniversitemiz teknoparkında faaliyete yürüten Proge Araştırma Geliştirme şirketi tarafından yürütülecek" dedi.