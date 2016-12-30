(Görüntülü Haber) Dört yaşındaki Ayşe'ye meslek hastalığı teşhisi

MANİSA'da dört yıldır hastalığına teşhis konulamayan Elif-Seyfettin Yaraş çiftinin 4 yaşındaki kızı Ayşe Yaraş'ın kanında yüksek oranda cıva ve antimon elementi tespit edildi. Anne Elif Yaraş, Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan testlerde kızında meslek hastalığına rastlandığını belirterek, "Eşim sanayide bu maddeleri içeren bir işyerinde çalışıyordu. Bu maddeler Ayşe'nin kanında çıkınca kızı için işi bıraktı. Şimdi üç çocuğumuzla işsiz kaldı" dedi. Manisa'da yaşayan Yaraş Çifti'nin yüksek ateş ve vücudunda oluşan yaralar nedeniyle henüz 47 günlükken hastanelere götürdüğü 4 yaşına gelen kızı Ayşe'ye bir türlü teşhis konulamadı. Elif ve Seyfettin Yaraş'ın kızının hastalığına teşhis konulması için yaptığı çağrıyı Sağlık Bakanlığı duydu. Bakanlık tarafından geçen kasım ayında aileden kan alınıp, Ankara'ya gönderildi. Üç çocuklu Seyfettin ve Elif Yaraş çifti, kan örneklerinin alınmasının ardından Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne çağrıldı. Burada yapılan kontrollerde küçük Ayşe'nin kanında cıva ve antimon elementine rastlandı. Baba ve diğer iki çocukta bulgular düşük düzeyde çıkarken, annene herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sanayide buzdolabı rafı üretimi yapan bir fabrika işçisi olarak çalışan baba Seyfettin Yaraş, yaşadıklarını anlattı. Seyfettin Yaraş, "Kızımın 41 dereceye kadar ateşi çıkıyordu. Tırnakları, yüzü morarıyordu, vücudunda yaralar çıkıyordu. 7 ay Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde yattı. Doktor bu tür hasta çocukların 6 ay ya da 1 yıllık ömrü olduğunu söyledi. Ama bir teşhis yoktu. Daha sonra Ege Üniversitesi'ne gittik. Yaklaşık 2 yıl da kızım burada yatarak tedavi gördü. Metabolizma hastası, lösemi gibi şeyler söylediler. Ancak, dört yıl boyunca tam bir teşhis konulamadı" dedi. ÇOCUĞU İÇİN İŞİ BIRAKTI Küçük Ayşe'nin durumu ulusal ve yerel basında geçen ay haber olarak yer almasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçtiğini belirten Baba Yarar, "Bakanlıktan evimize gelip, kızımdan ve bizlerden kan ve saç örnekleri aldılar. Alınan bu numuneler incelenmek üzere Ankara'ya gitti. Sonuçlarda 'antimon' elementi yüksek çıktı. Böyle olunca bizi Ankara'dan çağırdılar. Ailecek gittik. 'Tekrar kan alıp sonuçlara bakacağız' dediler. Burada verilen kan örneklerinde de antimon yüksek çıktı. Buna artı olarak cıva da çıktı. Antimon elementini araştırdım. Demiri yumuşatıp, çabuk şekil almasını sağlıyormuş. Ben işyerinde demir üzerine çalışıyordum. Bu nedenle kızıma bu elementin buradan geldiğini düşündüm. Dört yıldır bu fabrikada çalışıyordum. Ben orada çalışmaya başladığımdan bu yana da kızım rahatsız. Bunun üzerine buradaki işimden istifa edip, ayrıldım. Şu an işsizim. Bakmakla yükümlü olduğum eşim ve üç çocuğum var. Bana yardım edilmesini istiyorum" diye konuştu. ANKARA MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ'NE GİTTİLER Ankara'da Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde beş gün kaldıklarını, burada kızının tahlillerin yapıldığını dile getiren Anne Elif Yaraş da, daha öncesinde 52 kez Ege Üniversitesi, 25 kez de Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne yatış yaptıklarını söyledi. Anne Yaraş, çocuğunun doğduğunda bu yana hasta olduğunu belirtip, "Son olarak Ankara'da yapılan kontrollerde kızımdaki antimon oranı düşmemiş ama diğer erkek çocuğumda bu oranda düşüş olmuş. Kızımda normalin dört katı antimon çıktı. Kızımın dalak ve karaciğeri büyük. Bu maddelerin nereden geldiği kesin belli olursa tedaviye başlanacak. Türkiye'de böyle üç örnek olduğunu söylediler. Diğer hastalar şimdi yatağa bağlı yaşıyormuş. Çünkü omuriliğe zarar veriyormuş. Ben de kızımın bu hale düşmesini istemiyorum" dedi.