(Görüntülü Haber) Diyetisyenden Kurban Bayramı önerileri

DİYETİSYEN Özge Karabağ, Kurban Bayramı'nda dinlendirilmeden tüketilen etlerin sindirim problemlerine yol açabileceğini, ağır beslenme düzeninden kaçınmak gerektiğini ifade etti. Sivas'ta özel bir hastanede görevli diyetisyen Özge Karabağ Kurban Bayramı'nda tatlı tüketimi ile birlikte et tüketiminin de arttığını ifade ederek kurban etinin kızartma, mangal ve kavurma şeklinde yenmemesi gerektiğini söyledi. Karabağ, "Kurban Bayramı'nda bu güzel günlerin bizim için kabusa dönüşmemesi için tabi ki sağlıklı beslenme kurallarına uymada fayda var. Sağlıklı beslenmede en dikkatli etmemiz gereken şeyler öğün düzeni. Öğün düzeni olarak 3 ana öğün, 2 ara öğün şeklinde tüketilmesini öneriyoruz. Kurban Bayramı'nda etler pişirilirken kızartma, mangal ve kavurma yöntemleri tercih ediliyor ve bunlarda da özellikle kuyruk yağı, iç yağ kullanılarak tüketiliyor. Bu ağır beslenme düzeninden özellikle kaçınmak gerekiyor. Çünkü et dinlendirilmeden tüketildiği için sindirim problemlerine yol açabilmekte. Bu yüzden tüketeceğimiz etlerin daha çok ızgara, fırında veya haşlama olmasına dikkat edilmeli ve bir gün dinlendirilip tüketilmesi çok daha sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı. 'KRONİK RAHATSIZLIKLARI OLANLAR DİKKAT' Kronik rahatsızlıklarda fazla et tüketimi ile birlikte değerlerde artış olacağını ve bunun ölüme kadar yol açabilecek problemler oluşturabileceğine dikkat çeken Karabağ şöyle konuştu: "Bayramların en vazgeçilmezi tabi ki ikramlar, tatlılar, kurulan zengin sofralardır. Gittiğimiz ziyaretlerde mümkün olduğu kadar et ve tatlı tüketimine dikkat etmekte fayda var. Özellikle bu uzun bayram tatillerinde mutlaka ağır tüketimlerden kaçınılmalıdır. Özellikle et tüketiminin yanında gazlı içecekler, meşrubatlar tüketmek yerine ayran, soda, su gibi daha sağlıklı içecekler tüketmemizde fayda vardır. Bayramlarda en önemli şey de kronik hastalıklarda beslenme konusu. Kronik hastalığı olan, kalp, şeker, tansiyon ve böbrek hastalığı olanların et tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü et tüketiminin çok fazla olmasıyla değerlerde çok ciddi yükselmeler ve ölüme kadar yol açabilecek problemlere neden olabilmekte. Bundan dolayı yine çok küçük miktarlarda tüketim yapılarak ve bu da yine hareketlerle, bol su içerek nötralize edilmeye çalışılmalı. Yani bu etin ve fazla tatlı tüketiminin sonuçlarını en aza indirmeye çalışmalıyız. Kurban etleri uygun koşullarda kesildikten sonra 1 gün buzdolabında bekletildikten sonra tüketilmelidir. Yoksa sindirim açısından hoş olmayan problemlere yol açabiliyor. Bu şekilde bekletildikten sonra hem daha kolay pişer hem de daha lezzetli olacaktır. Saklanması konusunda da kurban bayramında kesilen etler günlük porsiyonlar haline getirilerek buzlukta saklanmalıdır. Çünkü çözdürme işlemi sonrasında topluca saklanan etlerde çeşitli bakteriyel problemlere yol açabilmektedir. Bu yüzden kuşbaşı şeklinde veya kıyma halinde küçük porsiyonlar halinde saklanırsa çok daha iyi olacaktır."