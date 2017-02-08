(Görüntülü Haber) Çukurca'da doktor yokluğu değil, çokluğu var

Behçet DALMAZ- Murat ÇAĞLAR- Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari) () - HAKKARİ'nin, doktorların gelmek istemediği, gelenlerin ise kısa süre sonra istifa ettiği Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca İlçesi'nde artık tablo tersine döndü. 2014 yılında hizmete açılan 3 katlı ve 20 yataklı Devlet Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı tarafından 8 uzman, 2 diş hekimi ve 6 pratisyen doktor atandı. 1954 yılında ilçe statüsü kazanan ve 2014 yılına kadar sadece bir sağlık ocağı bulunan Çukurca'ya uzman doktorların gelmesiyle, Irak'tan da hasta gelmeye başladı. Hakkari'ye 80 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 15 bin nüfuslu Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca İlçesi'nde artık doktor sıkıntısı yaşanmıyor. 3 yıl öncesine kadar sadece bir sağlık ocağının bulunduğu ve gecici görevle gelen 3 pratisyen doktorun çalıştığı Çukurca'ya Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında 3 katlı 20 yataklı bir devlet hastanesi yapıldı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve yoğun çabalar sonucu da yaklaşık 1 ay önce hastaneye 8 uzman, 2 diş hekimi ve 6 pratisyen doktor gönderildi. Artık doktor yokluğunun değil, çokluğunun bulunduğu Çukurca'da yaşayan vatandaşlar, ne Hakkari'ye, ne de 270 kilometre uzaklıktaki Van'a gitmek zorunda kalıyor. Hatta Çukurca Devlet Hastanesi'ne Irak'tan da çok sayıda hasta geliyor. Hayatlarında ilk kez bu kadar doktorla tanışan Çukurcalı da bu durumdan büyük memnunluk duyarken, modern donanımı ile dikkat çeken hastanede dahiliye, çocuk, genel cerrahi, kadın doğum, aile hekimliği, ortopedi ve diş hekimliği bölümlerinde her gün yaklaşık 300 hastaya bakılıyor ve tedavileri yapılıyor. Sağlık alanında büyük sıkıntılardan kurtulduklarını anlatan vatandaşlar, "Tedavi olmak için daha önce Van'a veya Hakkari'ye gidiyorduk. Artık buna gerek kalmadı. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi. Çukurca Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kahramanmaraşlı Diş Hekimi Sümeyye Yürümez de Irak sınırında görev yapmaktan memnun olduğunu söyledi. Yürümez, Irak'tan da hastalarının olduğunu belirterek, "Çukurca Devlet Hastanesi'nin ilk açılışından beri burada görev yapıyorum. Daha önce çok fazla hekimimiz yoktu. Sadece pratisyen ve aile hekimleriyle görev yapıyorduk. Şimdi ise benimle birlikte bir diş hekimi arkadaşımla birlikte çalışıyoruz. Onun dışında bir çok dalda uzman doktor arkadaşlarımız var. Şırnak'tan, hatta Irak'tan gelen hastalarımız var. Gelirken ailemin ve benim tederdütlerimiz vardı. Ancak burayı gördükten sonra hiç bir tereddütüm kalmadı. Günde 20 hastaya bakıyorum" dedi. Çukurca'ya yeni atanan Acil Tıp Uzmanı Ahmet Çağdaş Acar ise İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesinden Çukurca Devlet Hastanesine atandığını anlattı. Dr. Çağdaş, "Bizden önce buraya Acil Tıp Uzmanı gelmemişti. Diğer branşlarda da gelmemişti. Artık burada da aktif sağlık hizmeti veriliyor. Biz gelmeden önce günde 50 civarında hastaya bakılırken, şu anda 300'ü geçmiş durumda. Burada küçük cerrahi işlemler de yapılmakta. Bunlardan apandis, safra kesesi, doğum, sezaryen ve ortopedinin küçük operasyonları yapılmakta" diye konuştu. Hakkari il Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara da, Çukurca ilçesine yapılan doktor atamalarının Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın yoğun girişimleri ile geldiğini söyledi, Çukurca'da doktor sıkıntısını kalmadığın belirten Kara, "Valimizin Sağlık Bakanlığımız ile yaptığı görüşmeden sonra Çukurca ilçesi Devlet Hastanemize 8 Uzman doktor ataması yapıldı. Şu an ilçede 8 uzman hekim, 2 diş hekimi ve 6 pratisyen doktorumuz görev yapmakta. İlçe halkı bu durumdan çok memnun. Bizler halkımıza daha kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.