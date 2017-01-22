(Görüntülü Haber) “Çocuklarınızı yarıyıl tatilde diş hekimine götürün”

İstanbul – Diş Hekimi Burcu Temur, anne babalara yoğun bir eğitim öğretim yarıyılı geçiren çocuklarını yarıyıl tatilinde diş kontrolüne götürmeleri önerisinde bulundu. Vefadent Ağız Ve Diş Sağlığı Polikliniği diş hekimlerinden Burcu Temur, ilk, orta ve liselerde eğitim ve öğretim yılının 19 Eylül 2016’da başladığını ve yoğun geçtiğini hatırlattı. Temur, öğrencilerin, geçen haftaki birkaç günlük kar tatili dışında ara vermeden 20 Ocak 2017 günü eğitim öğretim yarıyılını tamamlayacaklarına dikkat çekerek, 14 günlük bu tatilin boşa geçmemesi gerektiğini söyledi. Temur, “Onları yeni bir filme götürmek, kitap okumalarını sağlamak gibi hepimiz en iyi şeyleri yapmak istiyoruz. Peki Diş Hekimine götürmeyi hiç düşündünüz mü?” diye sordu. Çocukların geleceği için yapılabilecek en iyi şeylerden birinin çocuklara ağız bakım alışkanlığı kazandırmak olduğunu vurgulayan Temur, bunun da erken dönemde diş hekimiyle tanıştırarak başarılabileceğini söyledi. Böyle davranmanın hem çocuklardaki diş hekimi korkusunun azaltılmasına hem de oluşabilecek çürükleri önlemeye yardımcı olacağına dikkat çeken Temur böylece yetişkin dönemde de sağlıklı bir ağıza sahip olmanın ilk adımlarının küçük yaştan itibaren atılmış olacağını dile getirdi. Burcu Temur, şunları söyledi: “Herkesin altı ayda bir diş hekimi kontrolüne gitmesi gerekiyor. Çocuklarda bu durumun korkuya sebep olmaması için küçük yaşta, ağızlarında hiç bir sorun yokken diş hekimleriyle tanışmasını tercih ediyoruz. Keyifli bir tanışma seansıyla korkularından da kurtulabiliyorlar. Ağızda oluşabilecek sorunlar, düzenli bakımla engellenebildiği gibi erken dönemde tespit edildiğinde aileler için de daha az maliyetli oluyor. Ağız sağlığımızı ertelemezsek hem yapılacak tedaviler daha ucuza mal oluyor hem de daha kısa süreli tedavilerle sorunumuzu çözebiliyoruz.” Burcu Temur, açıklamalarının ardından bütün çocukları yarıyıl tatilinde diş muayenesine beklediklerini söyledi.