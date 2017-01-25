(Görüntülü Haber) Çocuklar velilerini kanser taramasına götürdü: 25'i şüpheli, 2 kesin kanser vakası tespit edildi

Yaprak KOÇER/SAMSUN, () SAMSUN'da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinesinde ortaokul öğrencilerine yönelik geçen sene başlatılan 'Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider' projesine 96 okuldan 296 öğrencinin katıldığı belirtildi. Proje kapsamında öğrencilerin yönlendirmesiyle 811 kişi kanser tarama merkezine yönlendirilirken bunlardan 25'in de kanser şüphesiyle tetkiklerin devam ettiği 2'sine ise meme kanseri teşhisi konulduğu açıklandı. Samsun'da İl Halk Sağlığı Müdürlüğü?nün koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği geçen sene 10 Şubatta 'Sen İste Yeter, Kanser Çeker Gider' adlı proje hayata geçirildi. Proje kapsamında ortaokul öğrencilerine kanserde erken teşhisin önemi, kanserden korunma yöntemleri gibi konularda bilgi verildi. Görsel tasarım yarışması düzenlendi. Ayrıca için yarışmayı kazanmaları için öğrencilerden velilerini ve çevresindeki yetişkinleri kanser taraması için Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi?ne (KETEM) yönlendirmeleri istendi. Projeye Ocak 2017 itibariyle 16 ilçede 96 okuldan 296 öğrenci katıldı. Öğrencilerin yönlendirmesiyle 811 kişi kanser taramasından geçti. Bunlardan 10'unda rahim ağzı kanseri şüphesi, 3'ünde kalın bağırsak kanseri şüphesi, 12'sinde meme kanseri şüphesi olduğu ve tetkiklerin devam ettiği belirtilirken 2 kişinin ise meme kanseri olduğunun kesinleştiği açıklandı. Proje kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili olarak bu gün İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Samsun Valisi İbrahim Şahin, İl Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kasapoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun, proje kapsamında görev yapan sağlık çalışanları katıldı. Toplantıda Dr. Elif Özkaya tarafından proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili olarak sunum yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Vali Şahin, kanserin genetik bir hastalık olarak yorumlandığını ancak yüzde 10'u genetik, yüzde 90'ının çevresel faktörlerden kaynaklandığını belirterek, "Dünyada her yıl 7,6 milyon insan kanserden dolayı yitiriliyor. Bu ekonomik anlamda da ciddi bir kayıp ama insani anlamda da neredeyse bir ülke nüfusu kanser nedeniyle her yıl kaybediliyor. Bu ciddi anlamda hem dikkate alınması hem de üzerinde çok çalışılması gereken bir konu. Diğer taraftan ülkemizde kanserden ölümler 2002 yılında yüzde 12 iken 2014'de yüzde 20,7'ye çıkmış. Ölümlerin yaklaşık yüzde 21'inin kanser kaynaklı olması hakikaten ürpertiyor insanı. Onun için bu anlamda özel bir gayret gösterilmesi gerekiyor. Bu noktada KETEM'lerin kanser taramalarında büyük katkısı oldu. Kanser taramalarında çok ciddi mesafeler alındı" dedi. İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da projenin 20 Mart 2017'ye kadar devam edeceğini ifade ederek, "İlimizdeki 285 ortaokulla yaklaşık 74 bin öğrenciyi kapsayan bu projedeki esas, tüm okulların ve tüm öğrencilerin projeden haberdar olmasıdır. Hedefimiz katılımın daha fazla olmasını sağlamak. Bu kapsamda çalışmalara hız vereceğiz. Bu projenin farkı çocuklarda bilinç oluşturulması, sorumluluk vermesi, ayrıca büyüklerinin de farkındalık kazanmalarıdır ve farkı sonunda hayat olmasıdır" şeklinde konuştu.