(Görüntülü Haber) Çanakkale 112'ye gelen çağrıların yüzde 80'i asılsız ve gereksiz

ÇANAKKALE112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ni telefonun unuttuğu pin kodunu sorandan, canı sıkılıp dertleşmek isteyene, şarkı dinletene pek çok kişi arayarak gereksiz çağrılar ile meşgul ediyor. Geçen yıl gelen 272 bin 926 çağrının yüzde 80'inin asılsız ve gereksiz ihbarlar olduğu belirtildi. Çanakkale'de 112 Acil Komuta Merkezi çalışanları, asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrılar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Çağrı merkezine gelen binlerce asılsız çağrı ve gereksiz ihbarlar sağlık hizmetlerinin aksamasına yol açıyor. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine 2017 yılında 272 bin 926 çağrı geldi. Bu çağrılardan 53 bin 734'ü vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nin yaklaşık yüzde 20'si vaka için aranırken, geriye kalan yüzde 80'lik kısmı ise vaka dışı görüşmelerin yanı sıra asılsız ve gereksiz ihbarlar oluşturuyor. PIN KODUNU UNUTAN DA ARIYOR Komuta Kontrol Merkezi'ne, 'Pin kodumu unuttum, öğrenebilir miyim?', 'Canım sıkılıyor, sohbet etmek istiyorum', 'Uyuyamıyorum' ve 'Sevgilimden ayrıldım' gibi gereksiz çağrıların geldiği belirtildi. 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğine göre, çağrı merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre İl Valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası veriliyor. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanıyor. 'YAŞADIĞIMIZ EN BÜYÜK SIKINTI GEREKSİZ ÇAĞRILAR" 2017 yılında Çanakkale 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen 272 bin 926 çağrıdan, 53 bin 734 tanesine vaka olarak bakıldığını belirten 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Makbule Gizem Çayırlı, "Arada oluşan bu farkın en büyük sebeplerinden birisi halkın bilinçsiz yere 112'yi meşgul etmesidir. Yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri budur. Bunun dışında bizim bir takım standartlarımız var. Örneğin kentsellerde ilk 10 dakika içerisinde vakaya ulaşımımız yüzde 95 civarındayken, kırsal bölgelerde ilk 30 dakika içerisinde hastalarımıza hizmet verebilme oranımız yaklaşık olarak yüzde 90'lardadır. Biz bu standartları mümkün olduğunca tutturmaya çalışıyoruz. Fakat bununla ilgili maalesef halkımız çok bilinçli olmadığı için ambulanslara yol verme konusunda bize çok yardımcı olamayabiliyorlar. Bu konuda halkımızı bilinçlendirmek adına Bakanlığımızla yürütülen 'Yaşama Yol Ver' ve 'Minik 112' projeleri ile ambulansa nasıl yol verilir. Geçiş üstünlüğü hangi araçlara aittir gibi konularda bilgilendirmeler yapılıyor" dedi. 'HASTA MAĞDUR OLABİLİR' İhtiyaç sahiplerinin 112'yi her an arayabileceğine dikkat çeken Çayırlı, "Bu sebeple bir başka kişi 112'yi, ambulansı gereksiz meşgul ettiğinde bizim hastamız mağdur olabilir. Bizim hastamıza bir ambulans gelmeyebilir. Bunu göz önüne alarak 112'yi gereksiz meşguliyetten her daim kaçınmamız gerekiyor" diye konuştu. Başhekim Çayırlı, il genelinde 29 ambulans, 29 acil sağlık hizmeti istasyonu, 11 yedek ambulans, 2 kar paleti ambulansı, 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı, 1 motorsiklet ambulans, 1 helikopter ambulans, 2 bot ambulansla hizmet verildiğini bildirdi. DOKTORDAN DUYARLILIK RİCASI 112 Acil Komuta Merkezi'ne gelen gereksiz çağrıları anlatan doktor Taylan Özgür Bulut, "Kapalı alanda çekmeyen bir yerde bile telefonla ulaşılabiliyoruz. Telefonlarda acil çağrı olarak geçiyoruz. Vatandaşlar telefonu kilitlendiğinde, pin kodunu unuttuğunda, puk kodu gerektiğinde bizi arıyorlar. Alo burada acil arama yazıyordu, o yüzden sizi aradım. Pin kodumu unuttum. Pin kodumu öğrenebilir miyim? şeklinde çağrılar geliyor. Canı sıkılan, sohbet etmek isteyen ve şarkı dinletmek isteyenlerin çağrıları geliyor. Uyuyamıyorum, canım çok sıkılıyor, intihar etmek istiyorum. Sevgilimden ayrıldım gibi çağrılar sık düşüyor. Bunların dışında küçük çocukların eline geçen telefon sonucu bilinçsiz aramalar geliyor. Çocuklar rastgele tuşa basıyor ve 112 acil aramak ekranda doğrudan çıktığı içinde bu tarz çağrılar da sık karşılaşıyoruz. Bunlar meşguliyetimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Bize bu tür çağrı atanlara şunu demek istiyoruz. Bize gereksiz yere atılan her çağrı, gerekli bir çağrıyı engelleme potansiyeli taşıyor. Bu anlamda bizim halkımızdan ricamız lütfen 112'yi gereksiz yere meşgul etmesinler. Çünkü burada yapılmak istenen hayat kurtarmak. Bu hepimizin görevi. Bu konuda duyarlılık rica ediyorum" diye konuştu.